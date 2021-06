A la nau B de la zona industrial del passeig del Cementiri de Figueres, molt a prop de la ronda Sud, hi ha la nova delegació de Recanvis Gaudí, un dels referents empresarials en la venda i distribució de material per a automòbils i vehicles industrials.

L’empresa, fundada el 1989 i que té la seva seu central a Lliçà de Vall, és present a nombrosos indrets de Catalunya a més d’Aragó, València, Madrid i Andorra. Amb més de 150.000 referències en estoc i un sistema logístic que garanteix la rapidesa de qualsevol lliurament, Recanvis Gaudí ha arribat a Figueres «per a donar cobertura a totes les necessitats de les empreses d’automoció de Figueres i de la comarca de l’Alt Empordà», segons explica Dani Tejada.

En el seu magatzem figuerenc hi trobareu tota mena de recanvis per als vehicles a motor, lubricants, eines i maquinària de taller, pintura i material de planxisteria, accessoris diversos i pneumàtics.

Tots els seus productes estan vinculats a marques reconegudes del mercat, amb la qual cosa es garanteix la seva qualitat, un fet que repercuteix directament en la garantia de les operacions de manteniment o reparació que es facin amb ells.

Recanvis Gaudí disposa d’una flota de vehicles propis de repartiment per a fer el lliurament directe dels productes als seus clients. La botiga de Figueres és oberta tots els dies laborables i els dissabtes al matí.

El seu catàleg de productes amb ofertes especials i novetats destacades està disponibles en el portal www.recambiosgaudi.com, on també hi ha un apartat específic per a comandes en línia.