En el món de l’automoció, l’experiència sempre és un grau que permet evolucionar en un sector de novetats constants. Des dels anys vuitanta, la família Teixidor, propietària de Texauto Motor, ha donat mostres d’aquesta evolució a partir del seu primer negoci obert a Figueres i vinculat a la compra venda de vehicles d’ocasió. Amb el pas dels anys, Texauto ha anat acumulant un important bagatge en aquest sector, la qual cosa l’ha situada en la representació de marques puntures i prestigioses del món de l’automòbil.

En l’actualitat, Texauto Motor és l’empresa concessionària de les marques Kia, Land Rover i Jaguar, amb instal·lacions pròpies a la carretera de Roses, a Figueres, i a la carretera N-II a Fornells de la Selva, a tocar Girona. L’empresa també disposa de tres punts d’exposició de vehicles de Km 0 i de segona mà, plenament garantits, en aquests mateixos indrets.

Texauto posa a disposició dels seus clients uns amplis espais d’exposició per a poder conèixer a fons totes les novetats del mercat. «El nostre equip comercial sempre està disponible per a assessorar el client i ajudar-lo a escollir el model que millor s’adapta a les seves necessitats», apunta Joan Teixidor, gerent de l’empresa.

Texauto ofereix un servei integral de venda i post-venda, amb taller per a garantir els manteniments dels vehicles i totes les especialitats de mecànica, electricitat, planxa i pintura. L’expertesa dels seus professionals fa que també ofereixi els seus serveis com a taller multimarca sempre que sigui possible.

L’empresa està plenament implicada, des de sempre, amb les activitats del seu sector i forma part de l’associació gremial CORVE.

Una marca líder

Pel que fa Kia, Texauto és un referent indiscutible per a la marca. A les seves exposicions hi trobareu totes les novetats d’una factoria líder en la mobilitat sostenible i que ha avançat en la tercera generació de vehicles electrificats. Ho Sung Song, President i CEO de Kia Corporation, ha presentat recentment l’ambiciosa actualització del seu full de ruta a mitjà i llarg termini. «Kia reneix el 2021 amb un nou logotip, un nou disseny i un nou nom corporatiu. Kia es transformarà en una marca que emocioni i inspiri als clients amb experiències de mobilitat innovadores», una proposta amb la qual està completament alineat Texauto per a traslladar-la als clients de tota la demarcació de Girona.

La «transformació de Kia» porta l’empresa cap a una cartera de negocis més àmplia per redefinir tot l’ecosistema de la mobilitat, començant per la transició del motor de combustió interna (ICE) a l’electrificació. La renovada estratègia del «Pla S» de Kia es basa en tres pilars fonamentals: avançar en la transició de el vehicle elèctric (EV), reforçar el negoci dels vehicles multifuncionals (Purpose-built Vehicles, PBV) i ampliar els futurs serveis de mobilitat.

La qualitat i varietat de la Gamma Kia s’ha vist recompensada aquest 2021 amb la millor quota de mercat registrada en la seva història a Europa. D’acord a les dades proporcionades per l’European Automobile Manufacturers ‘Association (ACEA), la quota de mercat de Kia va arribar al 4 % al gener, davant el 3,5 aconseguit en tot el 2020.

I per tenir accés a tots els models de les marques representades per Texauto Motor, no heu de patir, ja que posa a la vostra disposició el finançament necessari per a fer realitat la conducció del vehicle que més us convé.