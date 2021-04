La britànica MG torna al mercat gironí de la mà d'AM 94 Motor

Aquest abril comença a operar a l'Estat espanyol la firma britànica MG, que ve amb el suport del gegant de la industria de l'automoció SAIC, el major fabricant de vehicles a la Xina i el setè del món, que serà el proveïdor tecnològic dels cotxes de MG, i que ja compta amb acords previs amb altres grans grups com Volkswagen i General Motors.

MG torna, per tant, amb la intenció de recuperar les seves arrels com a firma britànica d'automoció i amb el desig de portar l'electrificació de l'automòbil a tots els públics. I a Girona ho fa de la mà d'una empresa amb una gran experiència en el sector de l'automoció, AM 94 Motor. Per aquest motiu, aquesta empresa gironina ha estat escollida per ser un dels dos únics concessionaris MG a Catalunya. Les instal·lacions del nou concessionari estan situades al polígon Mas Xirgu de Girona, concretament al carrer Joan Torró i Cabratosa, 38.

Si abans MG era considerada com la marca dels cotxes anglesos, esportius i assequibles... ara, en aquesta nova etapa, ens podrem referir a ella com la marca dels cotxes anglesos, assequibles, esportius i electrificats.

El director de Màrqueting i Relacions Públiques de MG a Espanya i Portugal, José Antonio Galve ha declarat: "A finals de 2021 estarem a ple rendiment a Europa. I tot això amb un lema que serà el d'un cotxe elèctric i electrificat per a tots. Els nostres cotxes estan situats en els segments de volum i, com a mínim, seran híbrids endollables (a més d'elèctrics). Per tant, sense electrificació no llançarem res", diu Galve.



Història de MG

MG és una marca britànica que comença les seves operacions al voltant de 1924. La marca pren el seu nom de les inicials de The Morris Garage, el lloc on es distribuïen els cotxes de la marca Morris i on van començar a dissenyar els primers models.

El següent pas important d'aquesta companyia va ser a mitjans del segle XX, quan es va crear la BMC (British Motor Corporation), fusionant-se amb Austin. Aquesta empresa, va ser l'antecessora del Grup MG Rover (que es va constituir després l'any 2000) i aglutinava marques com Austin, Morris, Jaguar i MG, entre d'altres). En aquesta època va ser quan van néixer, a la fàbrica de Longbridge, models com el Land Rover o el mític Mini.

El 2005 MG Rover entrava en suspensió de pagaments i és objecte d'una disputa entre SAIC i Nanjing Automotive, dues companyies xineses. Finalment, Nanjing Automotive anunciava aquest mateix any la compra de MG Rover per 73 milions d'euros. Així mateix, BMW també acceptava vendre els drets de la marca Rover. I dos anys després, el 2007, SAIC i Nanjing anunciaven un acord de col·laboració per crear el "major grup automobilístic de la Xina".

A partir de llavors, poques notícies hem tingut de MG a Espanya. Si bé és cert que MG mai va arribar a marxar del Regne Unit ja que seguia produint models per al mercat local. Des de 2016, però, MG anunciava que tots els seus vehicles serien produïts a la Xina, mantenint el centre operatiu i de disseny a Londres.