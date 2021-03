La Casa Seat porta a la Jonquera una mostra de fotografies d'Antoni Campañà

La Casa SEAT se suma aquesta setmana a les diverses iniciatives en marxa que es fixen en l'obra d'Antoni Campañà, amb una exposició sobre la faceta 'automobilística' del fotògraf català. 'Campañà. L'estètica de la modernitat mecànica' ofereix un recull de 150 imatges en suport audiovisual -i algunes còpies- que resumeixen tant la seva afició personal pels vehicles de quatre rodes com la seva etapa professional fotografiant per a SEAT durant els primers anys de l'empresa.

La mostra coincideix en el temps amb la retrospectiva de l'autor inaugurada la setmana passada al MNAC i, properament, amb una mostra al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera sobre la retirada republicana. A més, TV3 estrenarà properament un documental sobre Campañà.

L'exposició recull principalment a través de pantalles més de 150 fotografies de Campañà d'entre el 1925 i el 1975, imatges que reflecteixen els canvis en l'entramat social i urbà a l'Estat a propòsit de l'arribada i evolució del cotxe. Són, alhora, una mostra clara de l'afició del fotògraf pel món dels cotxes, més enllà del seu pas per l'empresa SEAT com un dels seus fotògrafs a l'inici de la companyia.

A SEAT, Campañà hi va entrar de la ma del seu amic José Ortiz Echagüe, enginyer miliar lligat al règim franquista i també cèlebre fotògraf, que no només va ajudar-lo a reprendre la seva carrera professional després de la guerra si no que també el va col·locar a l'empresa automobilística que ell va presidir fins el 1976.

Per a l'empresa, Campañà va fer centenars de fotografies, incloent-hi les de la construcció de la seva primera fàbrica a la Zona Franca, fins a imatges promocionals dels seus vehicles. En aquest sentit, destaquen les postals del model 600 que el fotògraf conduir i va immortalitzar en múltiples racons d'Europa durant un extens viatge.

Els comissaris d'aquesta exposició són els tres responsables de la mostra recentment inaugurada al MNAC sobre la caixa vermella de Campañà, amb les fotos fins fa poc ocultes del fotoperiodista del període de la Guerra Civil, l'abans i el després. Són Arnau Gonzàlez i Vilalta, el periodista i net de l'artista Toni Monné i el periodista Plàcid Garcia-Planas.

Es dona la circumstància que tots tres preparen un documental sobre Campañà de la mà de la productora Films Nòmades, que estrenarà properament TV3. Com que la trajectòria del fotògraf incloïa inevitablement el seu pas per la SEAT i el seu gust pels automòbils, Toni Monné i la resta van acudir a l'empresa buscant col·laboració per al documental. Finalment, Casa SEAT els ha obert les portes però no per aquest audiovisual sinó organitzant i acollint l'exposició 'Campañà. L'estètica de la modernitat mecànica', explica el net de l'artista.



"Primavera Campañà"

Monné parla d'una autèntica "primavera Campañà", donada la coexistència d'aquestes dues exposicions, el projecte de documental i d'una tercera que s'ha d'inaugurar a l'abril al Museu Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera, amb les fotografies que Campañà va fer a Portbou durant la retirada republicana de l'any 1939.

El co-comissari celebra que així sigui, i diu que val la pena "posar en context Campañà com a fotògraf, en la seva totalitat". Però més enllà del reconeixement que això suposa, per al net del fotògraf resulta molt més important "la comprensió de l'artista" i el fet de redescobrir algú "amb una pulsió artística molt forta i que va trobar en la fotografia el seu vehicle per expressar-se. "Fins i tot en les fotografies per a la SEAT, si les mires amb una mirada crítica, veus aquest ull i mirada artístiques" de Campañà, considera Monné.