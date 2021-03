Toyota Proace Verso Electric, ja disponible en el concessionari

Toyota Espanya llança la nova Proace Verso Electric i amplia així la seva gamma de vehicles comercials 100% elèctrics al costat del recentment presentat Toyota Proace Electric Van. Ambdós vehicles els trobareu en el concessionari oficial Toyota Noumovil de Figueres.

La Proace Verso Electric fa possible transportar mitjançant la propulsió elèctrica, no només mercaderies, sinó també a passatgers. Com a part de l'oferta de vehicles comercials englobada dins de Toyota Professional, aquest vehicle proporcionarà una mobilitat atractiva i flexible per a empreses i flotes que operen en zones de baixes emissions i per a clients particulars que vulguin beneficiar-se de totes les qualitats d'un vehicle de fins a 9 ocupants amb propulsió elèctrica.

El nou model elèctric de bateria, que manté les mateixes característiques de la gamma Proace Verso pel que fa a disseny, equipament i grandària, està disponible amb dos tipus de bateries d'ió-liti, de 50 kWh (L) i 75 kWh (XL) , oferint així una autonomia elèctrica de fins a 230 i 330 km, respectivament, i la possibilitat de càrrega ràpida gràcies a un carregador de bord (OBC) de 11 kW, disponible de sèrie en totes les Versoions.

El motor elèctric té una potència de 100 kW / 136 CV i permet al Proace Verso Electric arribar a una velocitat màxima de 130 km / h, limitada electrònicament.

El panell de control del nou vehicle comercial elèctric. TOYOTA

La presa de connexió està situada sobre el pas de roda davanter en el costat del conductor, protegida per una solapa abatible i incorporant un indicador lluminós que informa l'estat de la càrrega: quan està en espera, en curs, finalitzada, o per assenyalar un error. S'ofereixen diverses maneres de recàrrega de la bateria, com la connexió a una estació de càrrega ràpida (DC), a un wallbox o a un endoll domèstic amb cable Schuko.

En un wallbox de 16 o 32 ampers i una potència de sortida de 11 o 22 kW, la bateria de 50 kWh necessita 4 hores i 45 minuts per a recarregar per complet, mentre que la de 75 kWh triga 7 hores.

Una altra opció de recàrrega són els pals de càrrega ràpida, mitjançant els quals, el vehicle podrà estar carregat completament en temps molt inferiors. Així, amb un pal de recàrrega ràpida de 50 kW els temps de càrrega són només de 43 minuts per a la bateria de menor potència (50 kWh) i 1 hora i 15 minuts per a la de major potència (75 kWh), reduint-se a 32 i 48 minuts respectivament en el cas d'un pal de recàrrega ràpida en corrent continu de 100 kW.



Gamma, equipament i preus

La nova Proace Verso Electric es presenta en dues longituds -Mitja i llarga-, amb tres carrosseries -Combi, Shuttle i Family- i quatre acabats -GX, VX, Advance i Advance Plus- que permetran portar entre 5 i 9 ocupants.

La gamma de la Proace Verso ofereix diverses versions. TOYOTA

La nova Proace Verso Electric Family 75kWh ja està disponible a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya per 550 € / mes amb Toyota Easy, el programa de finançament de Toyota Espanya i serveis afegits que inclou 4 anys de garantia i 4 anys de manteniment ( tots els preus). Són preus sense incloure les ajudes establertes en el Pla Moves II, amb fins a 5.000 € de subvenció per a Pimes amb ferralla.

A més, està disponible a través del programa de rènting Kinto One, per només 680 € / mes + IVA sense entrada, en un contracte a 48 mesos i 15.000 km anuals. Es tracta d'una oferta per a la versió Proace Vers Electric Shuttle 50 kW, sent possible pujar a la variant de 75 kW per únicament 35 € / mes + IVA addicionals.

Per a ambdós casos, l'oferta promocional inclou servei de manteniment integral del servei oficial Toyota, assegurança a tot risc sense franquícia i sense limitació de conductors, assistència en carretera 24 hores, canvi de pneumàtics -únicament primeres marques-, impost de circulació, vehicle de substitució i gestió de sancions de trànsit.

Per facilitar als seus clients la recàrrega de la bateria, Toyota Espanya ha dissenyat una oferta especial oferint tres tipus de punts de càrrega tipus 'wallbox', amb potència de 22kW: 'Entry', 'Connected' i 'Double'.

El primer d'ells, el més assequible (650 €), està pensant per a clients particulars i compta amb cable integrat fix. El segon, sense cable integrat, suposa un pas més enllà ja que inclou connexió remota per poder controlar i gestionar la càrrega a distància. Té un preu de 1.250 € i requereix de el cable de càrrega tipus Mennekes, que es pot adquirir com a accessori.

I el tercer, pensat per a flotes atès que permet carregar dos vehicles simultàniament, inclou també connectivitat remota i ofereix la possibilitat de connectar diversos carregadors ( 'Slave') carregador principal ( 'Màster'). Té un cost de 2.350 € en el cas del Màster' i 2.150 € en el cas dels 'Slave'.