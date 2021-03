De Figueres a Sant Pere de Rodes amb el nou ë-C4 Elèctric de Citroën

El nou ë-C4 Elèctric de Citroën a l'aparcament de Sant Pere de Rodes. SANTI COLL

Cent per cent elèctric i amb una autonomia real de 350 quilòmetres homologada pel nou procediment mundial WLTP, el nou ë-C4 de Citroën és una de les noves joies de la marca francesa, fabricat a l'Estat espanyol i que té entre les seves virtuts un alt contingut d'ajuts a la conducció.

Per provar la seva eficàcia i prestacions, hem utilitzat un model de prova del concessionari oficial Interfren, amb el qual hem fet un recorregut que ens ha portat des de Figueres fins a Sant Pere de Rodes passant per Fortià, Castelló d'Empúries, Pau i Vilajuïga.

La primera sensació que ofereix l'ë-C4 és la comoditat de la seva ergonomia. Des del lloc de conducció, s'aprecia una accessibilitat total als seus comandaments. Aquest model, igual que el seu germà bessó de combustió, incorpora un innovador Head Up Display, un desplegable ubicat entre el volant i el vidre de parabrises, en què les principals dades relatives a la conducció, com la velocitat o les indicacions del navegador, es mostren davant dels ulls de la persona que condueix, evitant que desviïn els ulls de la carretera.

Aquests nouscompten amb unaque figuren entre les més avançades del seu segment, amb sistemes que introdueixen les persones que viatgen a bord en la conducció autònoma de nivell 2 com el fre de seguretat actiu (), l'assistent de conducció en carretera (), el reconeixement de senyals de trànsit o el canvi automàtic de llums d'encreuament a llums de carretera.

L'ë-C4 davant del rentador de Castelló d'Empúries. SANTI COLL

Aquest model de Citroën, segons destaca la marca, fa un pas decisiu cap a la conducció autònoma amb l'esmentat Active Safety Brake, que frena automàticament el vehicle en cas de risc de col·lisió després d'analitzar els obstacles, tant de dia com de nit. Aquest sistema es complementa amb l'alerta de risc de col·lisió i postcol·lisió, el regulador de velocitat adaptatiu amb funció Stop & Go, que adapta la velocitat a la del vehicle precedent i manté la distància de seguretat, o el Highway Driver Assist, que gestiona tant la velocitat com la trajectòria dels nous C4 i ë-C4 100% Elèctric en autopistes i autovies gràcies, entre altres, a un avís actiu de canvi involuntari de carril d'última generació.

Dispositius a prova

Per provar aquestes i altres aptituds del vehicle, hem escollit una ruta que ens permet posar a prova tots els dispositius en condicions diverses. La circulació per ciutat l'hem testada des de la sortida del concessionari, a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres, circulant per diversos carrers fins a reincorporar-nos de nou a l'N-II per enllaçar amb la C-31 des del Pont del Príncep. Després, hem optat per prendre la carretera veïnal de la Pireta cap a Fortià, per a fer una primera aturada a tocar del casal de la Reina Sibil·la utilitzant el navegador per a comprovar la seva funcionalitat.

Posteriorment, un cop a la C-260 desdoblada, hem tingut ocasió d'anar provant els tres modes de circulació que ofereix el vehicle: Eco, Normal i Sport, amb prestacions diferents segons les exigències de cada moment. Un cop a Castelló, ens hem aturat a l'estacionament de la zona escolar, a la vora del CAP, per a utilitzar un altre dels grans encerts dels C4, el seu notable equipament d'ajut per a l'estacionament.

Suport a l'estacionament

A bord dels nous Citroën C4 i ë-C4 100% Elèctric, l'ajuda a l'estacionament lateral informa de la proximitat d'obstacles en ambdós costats del vehicle, gràcies a les dades dels sensors situats en els para-xocs davanters i posteriors i l'anàlisi de la trajectòria. Compta, a més, amb càmera de marxa enrere amb Top Rear Vision a més de Visió de 360 graus, per tenir sempre sota control l'entorn.





L'accés visual als controls de conducció és molt àgil. CITROËN

Per a les persones que prefereixen que el vehicle sigui qui prengui el control, el sistema Park Assist, que funciona tant en estacionament en bateria (entrada) com en línia (entrada i sortida), detecta automàticament les places d'aparcament i es fa càrrec de les maniobres necessàries.

Aquests ajuts són molt útils per a qui necessiti utilitzar-los, però l'ë-C4 també permet una alta maniobrabilitat amb la conducció convencional gràcies a la perfecta visibilitat que ofereixen els seus finestrals. En aquest punt, cal destacar el sostre solar que té la doble funcionalitat de permetre la visió de l'exterior o l'entrada d'aire en situació d'obertura automàtica.





Vista inferior davant l'església de Sant Martí de Pau. SANTI COLL

Amb el sostre obert, prenem la carretera dels Tres Ponts per travessar una part impagable dels Aiguamolls podent gaudir de l'aire fresc dels seus cortals i llacunes. El fet que l'ë-C4 sigui tan sigil·lós ens permet escoltar els sons de la natura, al mateix temps que la llegendària comoditat de la suspensió Citroën complementa el nostre itinerari. Passem per Palau-saverdera i entrem a Pau per aturar-nos davant l'església de Sant Martí. A la plaça, aprofitem per comprovar la capacitat del maleter del vehicle. Des d'allà, prenem la carretera cap a Vilajuïga i enfilem la ruta que ens ha de portar cap al mas Ventós i Sant Pere de Rodes, ja en territori del Port de la Selva. La sinuositat i bon asfaltatge d'aquesta via fan de la conducció de l'ë-C4 una experiència inoblidable.

Recarrega

Recuperem 34 km d'autonomia a la baixada

Utilitzant la tecla Brake, la baixada des de Mas Ventós fins a Vilajuïga ens permet recuperar 34 quilòmetres d'autonomia al mateix temps que el fre motor ens evita haver d'utilitzar el fre convencional massa sovint.

Comandament

Una palanca de canvi automàtic molt accessible

La nova palanca del canvi automàtica té 3 posicions (R, N i D) per seleccionar fàcilment la marxa enrere, el punt mort o endavant. Està associada a dos botons retroil·luminats: P per al mode Pàrquing i B per al mode Brake per recuperar energia.