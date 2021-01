Skoda Enyaq iV, eficiència elèctrica

El fabricant txec Skoda fa un nou pas en la implementació de l'estratègia elèctrica amb el llançament de l'Enyaq iV, un SUV de 4,64 metres de llarg, 100% elèctric i amb un autonomia superior als 500 km.

A Skoda tenen clar que l'Enyaq iV és l'inici d'una nova etapa. Basat en la plataforma MEB de Volkswagen, han aconseguit que també sigui un model Simply Clever, amb una àmplia autonomia, recàrrega ràpida, conducció fàcil i preus assequibles. Arribarà als concessionaris aquesta primavera.

GRAELLA CRIDANERA

No hi ha dubte que l'aspecte més destacable de l'exterior del nou Skoda Enyaq iV és la nova graella, que es troba en una posició una mica més avançada i proporciona una aparença robusta, de manera que s'integra a la perfecció en la família SUV d'Skoda. Un petit aleró de color negre mat decora la porta del maleter, on el nom de la marca té un protagonisme especial entre els grups òptics.

La part posterior acaba amb un para-xocs que disposa d'un difusor gris que emfatitza les línies del cotxe. Els grans canvis continuen a l'interior. Aconseguir que s'adapti al gust del propietari ara només requereix de pocs passos. A més dels vuit paquets temàtics, Skoda ofereix diverses opcions individuals, disponibles per a totes les variants. El denominador comú entre tots és oferir una qualitat de materials molt elevada que li permet situar-se en un nivell superior.

Totes les variants inclouen una pantalla central de 13 polzades i una connexió en línia permanent. La recàr-rega de la bateria i el climatitzador es poden gestionar a través del mòbil mitjançant l'aplicació Skoda Connect, i a més totes les versions (excepte les esportives) que es comercialitzin al nostre país equiparan el Pack Crom, que inclourà les barres del sostre i els marcs de les finestres en una terminació cromada que enalteix l'exterior.



NOU CONCEPTE

Skoda fa servir la plataforma modular de propulsió elèctrica en un vehicle ideat per als viatges llargs i que té una autonomia que arriba als 510 km. L'Enyaq iV estarà disponible en dues versions: Enyaq iV 60 i Enyaq iV 80. El primer, de 132 kW, està equipat amb una bateria de 62 kWh i anuncia una autonomia de 390 km. Per la seva banda, l'Enyaq iV 80 de 150 kW té més autonomia: 500 km en cicle WLTP.

La seva bateria de 82 kWh també s'empra en les dues versions equipades amb un segon motor elèctric i, per tant, amb tracció total: l'Enyaq iV 80X i l'Enyaq RS, de 195 kW i 225 kW de potència respectivament. Aquestes dues últimes versions arribaran a mitjan 2021. Pel que fa als preus, l'Enyaq iV 60 partirà dels 39.000 euros, mentre que l'Enyaq iV 80 tindrà un preu de 45.000 euros.