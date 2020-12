Opel Corsa 1.2 T GS Line, un utilitari amb lògica

A l'hora d'introduir aquesta prova del nou Opel Corsa 2020 el més fàcil seria parlar de la seva història, ja que es tracta d'un cotxe que va arribar al mercat l'any 1982 i que ja acumula sis generacions i 38 anys ininterromputs de producció. Però en aquesta ocasió preferim presentar el cotxe des d'una perspectiva molt més actual, com és la tessitura del mercat automobilístic per la crisi del coronavirus. La majoria de compres de vehicles d'aquests mesos s'han concentrat en coxes petits, accessibles i de baix cost, com és precisament el Corsa.

El nou utilitari alemany és lleugerament més gran que el seu predecessor (4,06 metres de longitud, 1,77 d'amplada i 1,44 d'altura), amb un confortable interior i un maleter de 309 litres de capacitat, de manera que es situa en la mitjana del seu segment. Estèticament ofereix un aspecte molt més modern i sofisticat, especialment si parlem de la versió que ens ocupa, anomenada GS Line. Aquest acabat integra modificacions estètiques que intensifiquen el seu caràcter esportiu.

Al seu exterior disposa d'uns para-xocs més voluminosos, una carrosseria bicolor amb sostre negre i una sortida d'escapament cromada, mentre que a l'interior destaquen els seients esportius amb diferents tapisseries (tela i símil de cuir), els pedals metàl—lics i les diferents ornamentacions de color vermell que recorren algunes peces de l'habitacle, com el quadre de comandament o els seients.

Resulta molt senzill trobar la postura de conducció més adequada mitjançant la regulació del volant i els seients

-que en el cas del GS Line és totalment elèctrica- i l'encertada posició de la palanca de canvis, elevada i propera al conductor. Per descomptat aquesta versió disposa de molts sistemes de seguretat i ajuda a la conducció: lector de línies i sistema de manteniment de carril; sensor d'angle mort; llums llargues automàtiques; càmera posterior d'aparcament; control de creuer; detecció de senyals de trànsit, etc.

Com a gairebé qualsevol cotxe modern, disposa en el seu interior de grans pantalles. S'ofereix com a opció un monitor de 7 polzades per a la instrumentació que ens permet veure la informació relativa a la conducció, mentre que la pantalla més gran està incrustada al quadre de comandaments i, en el cas d'aquesta versió GS Line, és de 10 polzades i disposa d'un sistema operatiu totalment compatible amb Apple CarPlay i Android Auto.



AL VOLANT

Tant el Corsa en si com el motor 1.2 Turbo que munta aquesta unitat de proves estan enfocats a un ús principalment urbà, tot i que és un cotxe amb prestacions més que suficients per sortir a la carretera sense complexos.

Al GS Line, i gràcies al mode de conducció Sport, es pot gaudir d'un comportament prou dinàmic, ja que s'endureix la direcció i la resposta de l'accelerador és més immediata. Amb tot, no podem parlar en cap moment d'un comportament purament esportiu. La direcció no és especialment ferma ni directa i el canvi de marxes manual té uns recorreguts potser massa llargs, tot i que aquesta darrera característica fa que el cotxe sigui molt còmode en un ús convencional gràcies a la seva suavitat.

Si parlem del motor, en aquesta versió disposem sota el capó d'un propulsor tricilíndric d'1.2 litres amb turbo capaç de desenvolupar 100 CV de potència, la qual cosa està en perfecta consonància amb el concepte urbà del vehicle. Respecte de la condició tricilíndrica del propulsor (i sabent que hi ha molts detractors d'aquest tipus de blocs) hem de dir que es comporta a la perfecció, amb una total absència de vibracions molestes i amb un soroll més que contingut, fins al punt que si treballa a una temperatura òptima costa distingir si és un és un tres o un quatre cilindres.

Aquest motor ofereix unes acceleracions prou intenses com per moure's amb agilitat pel trànsit urbà i fins i tot gaudir de bones recuperacions quan circulem per la carretera o l'autopista. A més, destaca el seu ajustat consum, amb una xifra de tan sols 5,5 l/100 km de mitjana.