El Cupra Formentor és escollit «Cotxe de l'Any dels Lectors 2021» de Prensa Ibérica

El Cupra Formentor és el nou «Cotxe de l'Any dels Lectors 2021» de Prensa Ibérica. El primer model desenvolupat 100% per la firma espanyola s'ha fet amb la dinovena edició d'uns premis, la votació final dels quals s'ha tancat amb un dels marges més petits de la seva història. Un ajustat triomf l'aconseguit pel Cupra Formentor, separat només per unes dècimes del Hyundai i20, segon classificat.

D'aquesta manera, i amb la conclusió d'aquesta segona fase de votacions, Cupra s'estrena en l'historial de vencedors del Cotxe de l'Any dels Lectors, gràcies al suport dels participants en el concurs provinents de les diferents capçaleres que componen el grup editorial Prensa Ibérica, entre elles, el Setmanari de l'Alt Empordà.

Els directius de Prensa Ibérica i de les marques finalistes de el Premi Cotxe de l'Any dels Lectors 202, en l'acte de tancament de la votació final.

En aquest sentit, cal recordar que han estat els milers de vots registrats pels lectors a través de la pàgina web www.mejorcoche.epi.es, els que han decidit el vehicle guanyador d'uns guardons que s'han convertit en tot un referent de la indústria de l'automoció espanyola. D'aquesta manera, el Cupra Formentor s'incorpora a la llista de guanyadors d'aquests premis on també hi ha vehicles d'altres firmes com és el cas dels Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Peugeot 308, Hyundai i30, Mercedes-Benz Clase A, els Seat Ibiza, Ateca i Tarraco, i els Opel Meriva i Astra i Ford Mondeo, aquests dos últims guardonats en dues ocasions.

D'esquerra a dreta, Irene Lanzaco, directora general de Gabinet de Presidència de Prensa Ibérica, Pablo Cofán, cap de premsa de Cupra, Carlos de Luis, Director de Comunicació de Cupra i Nacho Azcoitia, director general Comercial de Prensa Ibérica.

Directius de les àrees de comunicació i màrqueting a Espanya de les sis marques finalistes, van participar en el tancament de les votacions. A més del Cupra Formentor, lluitaven pel premi vehicles com el Hyundai i20, el Seat León, el Ford Kuga, el Toyota Yaris i el Peugeot 2008. Carlos de Lluis, director de comunicació de la marca espanyola, rebia a el tancament de la votació les felicitacions pel triomf del Formentor, un model amb el qual la firma espanyola nascuda del si de Seat, consolida una gamma caracteritzada per un marcat caràcter esportiu i d'altes prestacions, en què també tenen cabuda les últimes solucions tecnològiques en matèria de connectivitat i desenvolupament de propulsors electrificats.