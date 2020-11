Nissan Juke, el paradigma de l'evolució

El futur de l'automòbil està cada vegada més definit per la implantació de solucions tecnològiques i de mobilitat. A Nissan fa anys que ho tenen clar, i l'arribada del nou Juke reafirma el compromís de la marca amb aquest futur connectat. La nova proposta d'aquest SUV compacte permetrà a la marca mantenir el seu lideratge en el segment crossover. La connectivitat juga un paper clau en l'elecció d'un cotxe nou, i per això s'ha presentat el Nissan més connectat de la història.

Amb el nou Juke, Nissan manté el desafiament a les normes establertes i ofereix un model que engloba passió, tecnologia i, sobretot, evolució. Quan fa 10 anys Nissan ens va congregar a París per assistir al llançament del primer Juke, la idea de cotxe trencador no va trigar a aparèixer. Inconformista, el Juke es va mostrar en un túnel de vent capaç de desafiar totes les modes establertes. Ara, amb aquesta nova generació la marca s'endinsa en el concepte de la nova mobilitat i ofereix un model avançat a la seva època, que fuig dels convencionalismes i que aposta per la tecnologia. El desenvolupament del sistema Nissan Intelligent Mobility i la tecnologia ProPilot és la base dels treballs d'investigació de la marca en matèria de vehicle autònom i mobilitat connectada, i en el Juke troben un terreny d'experimentació contrastat.

El nou Juke, a més d'oferir un disseny més adaptat als gustos actuals i amb una proporcionalitat de línies inèdita en el segment B-SUV, permet a l'usuari endinsar-se en la connectivitat. Inclou connexió per a smartphones i ofereix aplicació per controlar i monitorar el vehicle, a més d'integrar connexió wifi. A més a més, afegeix l'última versió desenvolupada del NissanConnect per tal de disposar de tota la informació i entreteniment, ja sigui dels sistemes Apple CarPlay com Android Auto, i pot replicar les aplicacions del telèfon a la pantalla tàctil de 8 polzades.

El sistema de navegació es pot traslladar al vehicle sense problemes. A més, si no volem utilitzar la navegació del telèfon el conductor pot accedir a TomTom Maps & Live Traffic. El Juke també és compatible amb Google Assistant, la qual cosa permetrà al conductor enviar les seves destinacions al sistema de navegació del cotxe simplement parlant amb el dispositiu mòbil o verificar l'estat del vehicle i la seva autonomia.

El nou SUV de Nissan tampoc queda enrere en matèria de sistemes de seguretat i d'ajuda a la conducció. Entre les funcions de seguretat destaquen el sistema anticol—lisió frontal amb reconeixement de vianants i ciclistes, l'assistent intel—ligent de velocitat amb reconeixement de senyals, el control intel—ligent de canvi de carril, l'alerta de trànsit posterior i el control d'angle mort, sent aquesta última tecnologia una gran novetat en el segment B-SUV.

L'avançada tecnologia ProPilot de Nissan permet que el cotxe no es mogui del carril i mantenir una distància constant i segura respecte a altres cotxes, fins i tot en condicions d'embús. Més enllà de la tecnologia pura, cal fer menció especial de la mecànica. Nissan ha optat per una única proposta motriu amb un motor de gasolina de 3 cilindres. Es tracta d'un bloc d'1.0 litres compacte i lleuger que disposa d'un turbo i desenvolupa 117 CV de potència i 180 Nm de parell (que arriben als 200 Nm amb la funció Overboost), fet que suposa un augment de 2 CV respecte a la proposta d'1.2 litres de la generació anterior.

Tot plegat està disponible des de 21.300 euros, tot i que amb les ofertes es pot adquirir un Juke des de 17.700 euros amb el finançament Magic Plan de RCI Banque, amb quotes de 140 ?/mes.