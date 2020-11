Mercedes-Benz GLA 2020, millora generalitzada

Mercedes-Benz està d'enhorabona, ja que acaba de llançar a Espanya un dels seus models més estratègics, el nou Mercedes GLA 2020. L'última versió del tot camí compacte és més alta (10,4 cm) i més curta (1,4 cm) que l'anterior, però malgrat això ofereix més habitabilitat interior i més capacitat de càrrega, amb un maleter que cubica 435 litres (14 més que la generació anterior).

Estèticament ofereix una imatge més robusta però manté una línia estètica molt similar a la del model que substitueix. En canvi, a l'interior sí que s'aprecien grans canvis, ja que presenta un disseny molt més modern i tecnològic. Al nostre mercat el Mercedes GLA 2020 té com a versió d'accés l'acabat Progressive, de manera que gaudeix de sèrie d'elements com ara la càmera de marxa enrere, el sistema multimèdia MBUX amb dues pantalles de 7 polzades (les de 10,25 són opcionals), la climatització Thermotronic, els Fars LED High Performance, les barres de sostre en alumini, la porta del maleter electrònica Easy-Pack i les llantes d'aliatge de 18 polzades, entre altres exclusius elements. El Mercedes GLA 2020 també es beneficia de tota la tecnologia d'infoentreteniment, connectivitat i ajuda a la conducció dels models més equipats de la marca de l'estrella, i es posiciona com un dels cotxes més avançats i segurs de la seva categoria.

Quant a l'oferta mecànica, de moment està disponible amb dos motors gasolina i dos dièsel. Entre els primers hi trobem, en primer lloc, la versió d'accés a la gamma GLA 200, amb un motor d'1.3 litres i 163 CV associat al canvi automàtic 7G-DCT de doble embragatge i set relacions. En segon lloc es troba el GLA 250 4MATIC, amb un propulsor de 2.0 litres i 224 CV acoblat al canvi automàtic 8G-DCT i la tracció total 4MATIC. L'oferta dièsel es basa en un mateix propulsor de 2.0 litres que en la versió 200d ofereix una potència de 150 CV i en la 220d entrega 190 cv. Tots dos s'associen al canvi 8G-DCT, però mentre que la tracció total és opcional a la versió de 150 CV, ve de sèrie en la variant dièsel més potent.

Més endavant arribarà una versió híbrida endollable sota la denominació GLA 250E, que combina un motor de gasolina i un altre d'elèctric que, conjuntament, generen una potència de 218 CV i un parell de 450 Nm, beneficiant-se d'una autonomia 100% elèctrica de fins a 61 quilòmetres per aconseguir una eficiència excepcional i poder accedir a l'etiqueta '0' de la DGT.



Gràcies a un acord amb Iberdrola, els clients d'aquest model es poden beneficiar de la campanya Plug-N-Go, amb la qual reben un Wallbox gratuït (instal—lació inclosa), a més de gaudir d'una tarifa de 3 cèntims per kW/h, amb la qual és possible recórrer 10.000 quilòmetres amb un cost d'entre 40 i 60 euros. A més a més, a final d'aquest any arribarà una versió 100% elèctrica denominada Mercedes-Benz EQA.



UN SUV DE 'CARRERES'

Durant la breu presa de contacte que vam tenir amb el Mercedes GLA 2020 en la seva presentació nacional, vam tenir a la nostra disposició unitats amb el motor gasolina de 163 CV, del qual destacaríem la suavitat i confort de marxa. Amb el propulsor dièsel de 150 CV el que més ens va agradar és la seva relació entre potència i consum, amb unes xifres realment baixes. I evidentment a la gamma també hi trobem l'imponent Mercedes-AMG GLA 45 S, amb 421 CV de potència.

Es tracta del motor de quatre cilindres més potent del mercat, gràcies entre altres coses a un doble turbo que millora extraordinàriament les seves reaccions. Amb un so ronc i addictiu, les reaccions d'aquest SUV esportiu són explosives a qualsevol règim i resulta gairebé impossible rodar a velocitats legals, de manera que no ens estranya que disposi d'un mode de conducció anomenat Race, expressament ideat per a circuit. El preu d'aquest últim model és de 84.875 euros, tot i que el GLA 2020 està disponible des de 40.800 euros.