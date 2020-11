Maserati Ghibli Hybrid, hibridació a la italiana

Maserati, com la resta de les marques automobilístiques del mercat, està obligada a introduir models electrificats en la seva gamma si pretén complir les exigències mediambientals i així evitar una multa milionària per part de les autoritats. Però la marca italiana tenia clar que això no havia de suposar renunciar al seu ADN, és a dir, conservar les altes prestacions dels seus vehicles i el seu inconfusible so del motor.

Per emprendre aquest inèdit repte ha triat un model tan contrastat com és el Ghibli, del qual ja n'ha venut 100.000 unitats. El Maserati Ghibli Hybrid és immediatament reconeixible pel seu específic color blau, escollit per identificar tots els automòbils amb tecnologia híbrida de la marca. A l'exterior, aquest color blau caracteritza les icòniques brànquies o sortides d'aire laterals, les pinces de fre i el raig al logotip ovalat que tanca el Trident del pilar posterior.

Més enllà dels color, també s'ha introduït una nova graella frontal amb barres redissenyades per representar un diapasó. A la part posterior s'aprecien uns grups òptics redissenyats completament i que llueixen un atractiu perfil que simula la forma d'un bumerang, inspirat en el 3200 GT i el cridaner prototip Alfieri.



MÉS POTÈNCIA I MENYS CONSUM

La introducció d'un motor híbrid en el Maserati Ghibli té un doble objectiu: elevar les prestacions alhora que es redueixen les emissions i el consum. D'aquesta manera, la tecnologia híbrida explota l'energia cinètica que el vehicle acumula quan està en moviment, que recupera i transforma en electricitat durant la desacceleració i la frenada i l'emmagatzema en una bateria.

El Maserati Ghibli Hybrid combina un motor de combustió interna (de 4 cilindres turbo amb una cilindrada de 2.0 litres) amb un alternador de 48 volts i un sobrealimentador addicional elèctric (e-Booster), suportat per una bateria. Aquesta solució és única en el seu segment, i és la primera d'una nova generació d'unitats de potència que disposen de l'equilibri perfecte entre prestacions, eficiència i plaer de conducció.

D'aquesta combinació s'obtenen 330 CV de potència i un parell de 450 Nm a només 1.500 rpm, la qual cosa permet gaudir d'una velocitat màxima de 255 km/h i una acceleració de 0 a 100 km/h en 5,7 segons. I tot això acompanyat pel so inconfusible que caracteritza tots els models de Maserati, gràcies a un tub d'escapament optimitzat que inclou ressonadors especialment dissenyats.

I per assegurar un comportament dinàmic digne de la casa del trident, la bateria s'ha ubicat a la part posterior del vehicle per aconseguir d'aquesta manera notables millores en termes de distribució de pesos.

A més, el Maserati Ghibli Hybrid pesa uns 80 quilos menys que el seu homòleg dièsel, la qual cosa dona una idea de com d'estudiada ha estat aquesta versió per part dels enginyers del Maserati Innovaton Lab de Mòdena.