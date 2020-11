De Peralada a l'Albera amb el nou C5 Aircross Hybrid endollable

Les marques automobilístiques evolucionen molt de pressa pel que fa a la mobilitat sostenible. Citroën ha estat capdavantera, des de sempre, en molts aspectes de l'automoció i en aquest, concretament, ha fet una aposta clara pels models que combinen molt bé l'eficàcia motriu, la comoditat i la seguretat.

Una de les darreres novetats de la marca francesa representada a la comarca pel concessionari oficial Interfren és el C5 Aircross Hybrid endollable, un SUV de darrera generació que ha arribat al mercat per a fer-se un lloc. Aquest vehicle permet gaudir de tres maneres de conducció diferent jugant amb la seva motorització tèrmica i elèctrica, i així és el conductor qui decideix en tot moment el seu model de desplaçament. Sigui elèctric, híbrid o sport, la conclusió final és que l'estalvi de combustible acaba sent molt important, si sabem utilitzar bé aquesta trilogia.

I per comprovar-ho, hem fet una ruta d'uns cinquanta-cinc quilòmetres, que és l'autonomia prevista en mode elèctric. Hem sortit del concessionari Interfren, des de l'avinguda Salvador Dalí de Figueres per encaminar-nos cap a Peralada, passant per Vilabertran. La sortida en ciutat i per les carreteres veïnals de la capital empordanesa s'han fet amb el mode híbrid. El conductor pot tenir sota control, en tot moment, la despesa energètica que té el vehicle gràcies al panell de control.

Una conducció atenta permet recuperar energia si sabem aprofitar les reduccions en punts de parada com els semàfors, les cruïlles o les baixades.

Un cop a Peralada, amb el degut permís municipal, fem un recorregut en mode elèctric per dins del nucli antic fins a la plaça Gran. El pas pels carrers estrets es fa de manera silenciosa, sense crear cap mena de molèstia als veïns o vianants amb la nul·la sonoritat del sistema motriu. La gent, en la vista frontal del vehicle, pot comprovar la seva mobilitat sostenible amb la visualització d'un llum blau de la part exterior del retrovisor.



Sortim de Peralada i passem un moment al costat del centre cívic per comprovar la presència d'una estació carregadora de vehicles elèctrics, instal·lada per l'Ajuntament i que ens seria molt útil en cas de necessitar-la.

Seguim el nostre camí per la car­retera de les Costes fins a la torre de la Malaveïna. Gaudim del paisatge extraordinari de la tardor empordanesa, amb el verd daurat de les oliveres i els colors canviants de les fulles dels ceps d'unes vinyes que marquen el canvi de temps. Just en el cim del puig de la Malaveïna, recordem que en aquest indret hi va haver, el 1984, el primer aerogenerador d'energia eòlica de l'Estat espanyol. Els seus promotors segurament admirarien amb enveja el pas endavant que representa la mobilitat híbrida endollable del Citroën C5 Aircross.

Baixem cap a Garriguella aprofitant el pendent per a recarregar la bateria abans d'arribar al primer nucli del poble. A la recta del pont de la C-252 posem a prova el mode Sport sense excedir el límit de velocitat.

Continuem la nostra ruta cap a Vilamaniscle i Sant Quirze de Colera. Provem la llegendària comoditat de la suspensió dels Citroën, accentuada en aquests SUV de nova generació. Resseguim la falda de l'Albera des de Rabós fins a Capmany, on tenim dos objectius: comprovar la capacitat de càrrega del maleter i recarregar el vehicle a l'estació municipal elèctrica situada al costat de la cooperativa. El celler Pere Guardiola ens permet comprovar el primer aspecte amb diverses caixes dels seus vins.

En resum, aquestes serien les tres maneres de conducció que es poden activar, intuïtivament, des d'un comandament situat a la consola central.



Conducció 100% elèctrica

Per defecte, les persones que viatgen a bord d'aquest SUV gaudeixen del confort de circular amb zero vibracions i zero sorolls amb el mode elèctric, que s'activa si la càrrega de la bateria és suficient. Permet arribar a una velocitat de fins a 135 km/h sense emissions de CO2. En aquest mode, la bateria mou directament les rodes a través de la caixa de canvis en recorreguts de fins a 55 km, segons el protocol WLTP. Si la seva capacitat s'esgota, el motor tèrmic entra en acció automàticament. Quan se circula en mode 100% elèctric, un testimoni lluminós blau s'encén al retrovisor central i és visible des de l'exterior. Això permet identificar que s'està circulant en manera elèctrica, cosa que resulta especialment útil per accedir a les zones de circulació restringida de les ciutats.

Conducció híbrida

Amb el mode Híbrid, la gestió de l'energia es realitza automàticament. El seu objectiu és optimitzar el consum d'energia depenent de l'estil de conducció, de manera que el propi vehicle gestiona, de manera autònoma, la selecció entre propulsió per gasolina, elèctrica o una combinació d'ambdues, depenent de la seva eficiència en cada moment.

Així, a baixa velocitat i en entorns urbans, recorre a l'energia elèctrica mentre que, a altes velocitats, utilitza el motor tèrmic, sense renunciar a utilitzar la bateria si es necessita un extra de potència. El mateix succeeix si s'està circulant amb energia elèctrica i s'accelera sobtadament: el motor gasolina entra en acció.



Conducció Sport

Els que prefereixin un estil més dinàmic al volant poden optar per la manera Sport, que permet gaudir a fons de 225 CV de potència combinada, resultat d'unir les prestacions del motor de gasolina PureTech amb la tracció del motor elèctric, si és compatible amb la càrrega de la bateria de tracció. El seu funcionament està reforçat per l'exclusiva suspensió d'amortidors progressius hidràulics, que assegura un comportament òptim en carretera.

Conduir gestionant l'autonomia del vehicle

El SUV Citroën C5 Aircross Hybrid presenta dos modes de frenada regenerativa: un primer nivell equivalent al d'un fre motor convencional, amb la palanca de canvis en posició D (Drive), i un segon, més dinàmic, anomenat mode B (Brake), que permet gestionar la velocitat del vehicle utilitzant únicament el pedal de l'accelerador. En tots dos modes es recupera autonomia en cada frenada. Així mateix, el SUV híbrid endollable ofereix una opció ë-Save, que permet reservar autonomia elèctrica per activar-la quan sigui necessari, per exemple, en zones de zero emissions.