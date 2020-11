Audi A4 Sportback e-tron, protagonisme elèctric

Ja tenim un nou model elèctric a les files d'Audi. Tot i que encara en forma de prototip, la marca dels quatre anells ha donat a conèixer l'Audi Q4 Sportback e-tron, un concepte de SUV elèctric en el qual es basarà la seva futura versió de producció, que arribarà el proper 2021. En essència, és la versió cupè del Q4 e-tron, un prototip de crossover també elèctric desvelat a Ginebra l'any 2019. La prova d'això són les seves pràcticament idèntiques dimensions i característiques. No obstant això, estèticament presenta un caràcter únic que el diferencia del seu germà.

Fabricat sobre la plataforma MEB del Grup Volkswagen, l'Audi Q4 Sportback e-tron té una longitud de 4,60 metres (un centímetre més que el Q4 e-tron) i 1,60 d'altura, un centímetre menys. L'amplada, d'1,90 metres, i la distància entre eixos, de 2,77, és idèntica.



CUPÈ I TOT TERRENY

Estèticament les diferències principals són a la posterior i al perfil, amb la línia del sostre descendint fins a un aleró posterior horitzontal sota el vidre posterior i passant per un pilar D molt més inclinat. Encara que només és un centímetre més llarg que el Q4 estàndard, la nova forma de la seva part posterior incrementa aquesta sensació. Els seus grups òptics posteriors, la banda lluminosa que els uneix i el difusor els hereta del prototip Q4 e-tron.

Al frontal les diferències són mínimes, i segueix destacant la graella Singleframe tradicional d'Audi i un para-xocs idèntic al de la versió estàndard. La inscripció e-tron, il—luminada, apareix sota la graella, al lloc on la majoria de vehicles d'Audi porten la inscripció «quattro». El conjunt l'arrodoneixen les llantes de 22 polzades i les aletes dels passos de roda.

Els 2,77 metres de distància entre eixos prometen un interior molt espaiós, característica que es veu maximitzada per l'absència de túnel de transmissió i la combinació de colors clars a la consola central i el quadre de comandaments, amb colors foscos per a les estoretes i la zona inferior de l'habitacle. Estèticament, les diferències amb el Q4 e-tron tornen a ser escasses, amb Audi apostant per un ecosistema digital orientat marcadament cap al conductor. La pantalla central de 12,3 polzades servirà per gestionar el sistema d'infoentreteniment, mentre que el quadre d'instruments digital Audi virtual cockpit oferirà la informació més important al conductor, adaptada a la conducció elèctrica.

Audi assegura haver aconseguit materials de qualitat amb teixit sostenible a partir de microfibra. Aquest material contrastarà amb l'alcántara i costures de contrast en la tapisseria i el volant. Sota la consola central l'absència de palanca de canvis i de fre de mà, s'ha aprofitat per ubicar un gran compartiment amb extres, com per exemple un espai per car-regar el mòbil mitjançant inducció.



MOTORITZACIÓ ELÈCTRICA

L'Audi Q4 Sportback e-tron arribarà amb una versió quattro, és a dir, de tracció total controlada electrònicament que prioritzarà el repartiment de potència a l'eix posterior per maximitzar la seva autonomia. Així, disposarà de dos motors elèctrics, un a l'eix posterior de 204 CV i 310 Nm de parell màxim i un al davanter de 102 CV i 150 Nm de parell màxim. Combinats, la potència total serà de 306 CV.

Tots dos motors s'alimentaran d'una bateria de 82 kWh de capacitat que, segons el rigorós cicle d'homologació WLTP, permetrà més de 450 quilòmetres d'autonomia, una xifra assolida gràcies a un coeficient aerodinàmic de 0,26 (que millora en 0,1 el de la versió estàndard).

La bateria es pot carregar mitjançant un endoll domèstic, un carregador Wall-box o mitjançant punts de càrrega ràpida de fins a 125 kW, els quals li permetran recuperar el 80% de la seva autonomia en tan sols 30 minuts.

Tot i que no concreta detalls, Audi parla de futures versions de tracció posterior amb més de 500 quilòmetres d'autonomia.