Land Rover Defender 2021, tan 4x4 com sempre

El món del tot terreny aixeca passions arreu del món, però si hem de pensar en models que siguin autèntics 4x4 curiosament no n'hi ha tants com podria semblar. I models que hagin mantingut intactes les seves aptituds off-road amb el pas dels anys encara n'hi ha menys.

Precisament per aquest motiu quan es va presentar el nou Land Rover Defender 2021 vaig témer que amb el nou disseny i la modernització que ha rebut hagués perdut la seva efectivitat fora de l'asfalt.

Afortunadament, gràcies al Grup d'Automoció Sala Team, concessionari oficial Jaguar, Land Rover i Suzuki i servei oficial Seat, hem tingut l'oportunitat de provar el nou Land Rover Defender 2021 per tal de comprovar que no ha perdut les seves capacitats 4x4.

COTXE NOU, PERÒ TOT UN DEFENDER

Segurament l'estètica del nou Land Rover Defender 2021 és l'apartat més controvertit, perquè ha perdut part del seu estil robust per apropar-se a l'estil més habitual del SUV de luxe. La il—luminació és Matrix LED i en general el seu aspecte és el d'un cotxe molt més refinat, però tot i així les línies mestres del seu disseny recorden el Defender de tota la vida i continua sent un cotxe gairebé tan quadrat com l'original.

Al seu habitacle és on hi ha hagut més canvis, i ara l'equipament està a l'altura de la resta de la gamma Land Rover. Els materials són de primera qualitat però estan pensats per resistir una conducció off-road extrema; per això tota la part inferior de l'habitacle està recoberta de goma i manté elements clàssics del model original com les finestres Alpines.

El quadre de comandaments està presidit per un sistema multimèdia Pivi Pro amb pantalla de 10,2" i per una instrumentació digital amb un monitor de 12,3". Però no només trobem pantalles a l'interior del Land Rover Defender, sinó que també gaudim d'un gran sostre solar, un sistema de so Meridian amb 14 altaveus, càmeres de 360º o d'una enorme quantitat d'assistents a la conducció.

AIXÒ SÍ QUE ÉS UN 4X4

El Land Rover Defender 2021 és un cotxe que recorda l'original per fora i que ha millorat molt per dins. Però l'apartat més important d'aquest cotxe és la seva conducció fora de l'asfalt, i en aquest terreny continua sent tot un Defender. La nostra unitat de proves disposa de la carrosseria llarga anomenada 110, però a la gamma també es pot escollir la versió de tres portes, anomenada 90.

Les seves mides? Molt però que molt grans: 5,02 metres de longitud (4,58 la versió curta), 2 metres d'amplada i 1,97 metres d'altura. És evident que el cotxe és gran, però el seu comportament és exemplar gràcies a la nova plataforma d'alumini D7x de la marca britànica. I val a dir que a l'asfalt el seu comportament ha millorat moltíssim i ara s'assembla més al de qualsevol SUV... però quan sortim d'ell deixa de ser un tot camí i es converteix en un autèntic 4x4.

Bona part de la responsabilitat la té el sistema de tracció total permanent amb reductora i bloqueig dels diferencials central i posterior. I amb la suspensió pneumàtica podrem superar qualsevol obstacle, per complicat que ens pugui semblar.

És evident que avui en dia l'element que s'encarrega d'aconseguir una resposta tan bona és la gestió electrònica, i en aquest sentit el sistema Terrain Response es va mostrar molt efectiu durant la prova, vam fer passar el Defender per tot arreu sense problema. A més, els diversos modes de conducció s'ajuden d'una altura lliure al terra de fins a 291 mm i una capacitat de gual de 900 mm, que fan d'aquest Defender un dels millors 4x4.

Tot això se suma a una gran capacitat de personalització del cotxe mitjançant accessoris per a la conducció off-road i a una sèrie de sistemes electrònics que ens permeten veure mitjançant càmeres per on està passant el cotxe o fins i tot calcular l'altura de l'aigua d'un bassal gràcies a uns sensors ultrasònics.

Sens dubte, el Land Rover Defender 2021 és un cotxe que s'ha renovat completament per continuar sent tot un referent en el món del 4x4, i que ja està disponible al concessionari manresà.