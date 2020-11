Audi A3 Sportback, molt ben preparat

L'Audi A3 Sportback s'incorpora al mercat en una quarta generació que té una imatge més audaç i que es mostra com un model amb una gran connectivitat i molts motors, entre els quals s'inclouen versions híbrides endollables i esportives.

Trets angulosos, graella hexagonal més gran, òptiques estilitzades davant i darrere i una vista general més sòlida i avantguardista poden definir la nova entrega del popular compacte alemany. Les virtuts de la segona generació de la plataforma MQB li permet créixer uns 3 centímetres en amplada i longitud -fins als 1,82 i 4,34 metres, respectivament-, i conserva l'altura del model anterior. El maleter té una capacitat de 380 litres.

Naturalment estem parlant de la carrosseria Sportback de cinc portes, ja que la de tres portes deixa de fabricar-se ja en aquesta edició. La versió de tres volums Sedan de quatre portes mesura 4,50 metres i té un maleter de 425 litres.



INTERIOR DIGITALITZAT

A dins el disseny del quadre de comandaments és molt semblant al de la resta de models, i equipa una pantalla central per al sistema d'infoentreteniment de 10,1 polzades. El lloc de conducció gaudeix d'una altra pantalla de fins a 12,3 polzades per a la instrumentació.

En matèria de motoritzacions el nou Audi A3 Sportback arriba al mercat amb tres alternatives de gasolina: 30 TFSI de 110 CV; 35 TFSI de 150 CV i 35 TFSI d'hibridació lleugera MHEV de 150 CV; en dièsel es plantegen dues opcions: 30 TDI de 110 CV i 35 TDI de 150 CV. El canvi automàtic S tronic de set relacions està disponible, i a l'actual tracció davantera s'hi sumarà la total Quattro. La interessant versió d'hibridació lleugera 35 TFSI MHEV S tronic estalvia unes dècimes de litre per cada 100 km -homologa una mitjana de 5,6 litres-, amb solucions com la circulació a vela o activant el sistema start & stop en desaccelerar per sota de 22 km/h.

Menció especial mereix l'elaborada suspensió posterior, que fa servir quatre braços a partir dels nivells de 150 CV. D'altra banda, la seguretat es garanteix per una infinitat de dispositius d'última generació, com els avisos de sortida de carril, de col—lisió o de trànsit creuat. Els preus del nou Audi A3 parteixen dels 27.640 euros per a la carrosseria Sportback; el format Sedan té un preu de partida de 28.660 euros.