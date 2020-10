Peugeot, compromesa amb l'electrificació

Amb l'arribada dels Peugeot e-Expert i e-Traveller, la gamma de models electrificats de la marca francesa a Espanya s'eleva a un total de set. Sota el lema «Reconnection», l'electrificació de Peugeot segueix creixent i actualment està formada per dos models comercials, l'urbà e-208, l'e-2008, els 3008 Hybrid i Hybrid4 i finalment els 508 i 508 SW Hybrid. Amb aquesta proposta la marca del lleó manté una oferta del 50% de la seva gamma electrificada, i traça el camí cap a una oferta 100% electrificada d'aquí a cinc anys. Peugeot lidera les matriculacions d'híbrids endollables a Espanya enguany, amb un volum del 13,6%.

e-208: El petit de la casa

L'elecció del Peugeot 208 com a millor Cotxe de l'Any a Europa 2020 va posar de manifest que la proposta de lliure elecció de motors és un encert. La versió elèctrica 100% representa un 7% de les comandes (10.000 en total), i amb això l'e-208 és el segon model elèctric més venut del mercat espanyol aquest 2020.



e-2008: Un SUV NACIONAL

Des que va arribar al mercat gairebé en plena pandèmia l'e-2008 ha sumat 8.000 comandes, i la versió elèctrica representa el 3,5% de les vendes del model. De la mateixa manera que el 208, disposa de diverses opcions d'elecció motriu, i l'elèctrica és una bona opció. També és el segon model del seu segment 100% elèctric més venut el juny.



3008-508: Reis de la hibridació

La proposta electrificada de Peugeot no s'acaba en els models 100% elèctrics, òbviament. La marca disposa del 3008 com el vehicle híbrid endollable més venut a Espanya, amb 1.051 unitats que representen el 8,6% de les vendes del model. El mixt de vendes del PHEV el formen dues versions, la de 225 CV (51%) i la de 300 CV dotada de tracció 4x4 (49%). La berlina 508 també forma part del catàleg d'electrificació en Peugeot, tant el model familiar com el de tres volums. Així, el 508 Hybrid i el 508 SW Hybrid sumen el 14% de les vendes de la gamma del 508, amb un total de 300 comandes en sis mesos. Aquesta xifra li val el lideratge en el segment D pel que fa a vehicles híbrids endollables.



Plans beneficiosos

La gamma de Peugeot entra de ple en els plans d'ajuda proposats des del Govern, anomenats Moves II i Renove. El Moves admet tant la gamma híbrida endollable com l'elèctrica, i hi poden entrar en consideració els set models comentats. Els Peugeot e-208 i e-2008 poden obtenir 4.000 euros de descompte sense desballestar cap vehicle, o 5.500 euros aportant un cotxe per a la seva destrucció.

Els vehicles comercials 100% elèctrics com l'e-Traveller i l'e-Expert es beneficien de descomptes de 4.400 euros sense desballestar o 6.000 euros fent-ho. Els PHEV disposen d'una aportació de 1.900 euros de compra directa o 2.600 euros amb cotxe a canvi.

Pel que fa a les aportacions del Renove, aquí entren en joc gairebé tots els models de la marca francesa, inclosos gasolina, dièsel, elèctrics i híbrids endollables. El 95% dels turismes per ser exactes (amb emissions per sota dels 120 g/km de CO2), que poden beneficiar-se de descomptes d'entre 800 i 400 euros.

Els 3008 i 5008 tenen un 96% de la gamma per sota dels 120 grams, mentre que la gamma comercial Partner, Rifter, Traveller, Expert (excepte la plataforma cabina) i diverses versions del Boxer poden beneficiar-se del Renove.