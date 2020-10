Fiat Ducato Camper, l'autèntica casa amb rodes

El sector del caravàning està en el seu millor moment, ja que cada vegada hi ha més persones que se sumen a aquest estil de vida basat en la llibertat, la improvisació, la natura, l'aventura i l'esport a l'aire lliure. A més, com que durant aquest estiu es produirà un increment dels viatges per carretera a causa de la pandèmia pel coronavirus, la millor opció per passar unes vacances amb la màxima seguretat i confort és fer-ho amb la Fiat Professional Fiat Ducato Camper, una autocaravana que ofereix característiques exclusives en termes de confort, motor, caixa de canvis i seguretat.

Tot això queda reflectit en la nova campanya gràfica i digital «Ducato on Starred Holidays» de Fiat Professional, un himne a la passió pels viatges en autocaravana. Estèticament la Ducato MY2020 encarna el concepte de «disseny i funcionalitat», de manera que presenta un estil avantguardista que transmet una gran sensació de dinamisme, seguretat, qualitat i robustesa. A l'interior el disseny és una petita obra mestra d'enginyeria i creativitat, ja que incorpora infinitat de solucions extraordinàries com, per exemple, els seients giratoris especials de la fila davantera, que permeten convertir la Ducato en un saló quan el motor està apagat només girant la butaca.



MILLORS PRESTACIONS

Entre les novetats més valorades pels clients de la Fiat Ducato MY2020 destaca la nova transmissió automàtica 9Speed, desenvolupada per Fiat juntament amb l'especialista en transmissions ZF, que garanteix una experiència de conducció relaxada, millora les prestacions i optimitza el consum de combustible.

Quant a la seva gamma de motors, Fiat Professional ofereix per a les autocaravanes amb base Ducato el motor dièsel Euro 6d-TEMP de 2.3 litres, un propulsor robust i durador dotat de tecnologia Multijet 2 que està disponible en quatre potències (120 cv, 140 cv , 160 cv i 180 cv) i que garanteix les mateixes prestacions i confort que un automòbil. En termes de seguretat, aquest model equipa de sèrie els sistemes d'ajuda a la conducció (ADAS) més avançats del mercat, així com la suspensió específica per a autocaravanes i una llarga llista de característiques que ofereixen la màxima comoditat per al conductor i els passatgers. Amb tot això s'aconsegueix una inigualable seguretat.

A més, per garantir la tranquil—litat dels clients a l'hora de viatjar, Fiat Professional ofereix una exclusiva gamma de serveis per solucionar qualsevol problema que pugui sorgir. Aquest servei, que està disponible en múltiples llengües i durant tots els dies de l'any, és totalment gratuït durant els dos primers anys després de la matriculació del vehicle. Entre els serveis que inclou destaquen l'assistència per accidents, punxades, falta de combustible o un problema tècnic.

També cal destacar que Fiat Professional ha desenvolupat el paquet Maximum Care Camper, per estendre la garantia després de la seva finalització i poder viatjar tranquil. A més, cal tenir en compte que per al manteniment o reparació de l'autocaravana amb base Fiat Professional es disposa d'una xarxa de 6.500 punts d'assistència per tota la geografia europea. D'aquest total, més de 1.800 són punts Fiat Motorhome Assistance, amb instal—lacions fins i tot més especialitzades en la gamma d'autocaravanes de la firma italiana per oferir un servei més específic.