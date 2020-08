Cupra Formentor, el primer d'una nova espècie

Cupra comença a aixecar el vol. Després de la inauguració del centre en el qual es desenvoluparan totes les seves activitats en breu, ara fa unes setmanes vam poder assistir a una presentació exclusiva del Cupra Formentor, un model que la marca no va poder presentar al Saló de Ginebra a causa de la seva cancel—lació per culpa de l'inici de la crisi de la covid-19.

El Formentor és un model que cal sentir, viure i assaborir amb calma, com un bon vi. Es tracta del primer model desenvolupat per Cupra des de zero. Després de l'apropiació de models com l'Ateca i el León per a vendre'ls sota el segell Cupra, el Formentor suposa el primer model de la història de la marca pensat i concebut de forma exclusiva.

Som davant d'un CUV (crossover utility vehicle) d'altes prestacions i una fórmula exclusiva de disseny. El model manté l'ADN de Cupra i es situa a mig camí entre el món dels esportius i els tot camins. Per dimensions no ens ha semblat un cotxe petit. Els seus 4,45 metres de llarg amaguen un espai interior prou gran. La batalla de 2,68 metres permet que els ocupants estiguin còmodes.

Exteriorment el Formentor de sèrie que hem pogut tocar difereix molt poc del prototip. Al frontal varia lleugerament la posició de les llums antiboira, gairebé imperceptible. A més, l' interior de la graella té una forma tridimensional de sèrie lleugerament diferent.

A la part posterior el difusor ha canviat la seva forma, de la mateixa manera que el logotip de la marca. Per la seva banda, els pilots posteriors són molt similars però s'estenen més pel lateral del vehicle que en el prototip. En aquest sentit és important destacar que l'únic lloc en el qual apareix la inscripció Formentor és a l'interior de les òptiques. Tota una llicència de disseny i pedigrí.

Els altres detalls que canvien respecte el model que es va mostrar com a prototip són bàsicament el color (per exemple el de les llantes) i els baquets, que abans tenien el suport de carboni. Pràcticament és el mateix cotxe, podríem dir que en un 98%. També és destacable que el prototip que es va presentar en el seu dia era una versió PHEV de 245 CV, mentre que la unitat de sèrie que hem pogut veure i acariciar és l'alternativa de gasolina 2.0 TSI 310 cv DSG 7 velocitats i tracció 4drive.

Per dins manté les mateixes especificacions que el prototip. La posició al volant és molt còmoda gràcies a les possibilitats de reglatge que ofereixen els seients davanters. La visibilitat és molt bona i l'accés als elements multimèdia és molt intuïtiu. I a més, les places posteriors permeten viatjar amb comoditat a dos passatgers adults, tot i que un tercer en la posició central perd força comoditat. A la segona filera de seients hi trobem un bon espai per a les cames, que no queden excessivament elevades. Tot plegat anticipa el que serà un viatge còmode.

El primer Cupra arribarà aquest mateix any mercat per iniciar una nova etapa que en breu es veurà ampliada amb la irrupció dels nous models elèctrics Cupra El-Born (ex Seat El-Born) i Cupra Tavascan.