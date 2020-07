BMW Sèrie 5, màxima elegància i esportivitat

Arriba la renovació del sedan de negocis modern. I és que el nou BMW Sèrie 5 aconsegueix, un cop més, combinar a la perfecció una imatge esportiva i refinada que li confereixen un caràcter especial i que, sense cap mena de dubte, crida l'atenció per allà on passa. Exteriorment, el nou BMW Sèrie 5 guanya en presència.

Els 4,93 metres de longitud li permeten configurar dues carrosseries, una sedan amb 4 portes i una de familiar Touring per a als que necessiten més espai per transportar objectes. Guanya exteriorment amb significatius canvis, de la mateixa manera que al seu interior, on la connectivitat ara té un paper destacat.



IMATGE DE MARCA

A primera vista, el nou BMW Sèrie 5 guanya en esportivitat. La graella presenta el ronyó doble tan habitual de la marca alemanya, però que ara és més ample i més alt i incorpora un marc format per una sola peça. La firma lumínica incorpora els llums led amb els contorns més fins i uns llums posteriors esculpits en tres dimensions. Per als més esportius hi ha el paquet M Sport, que atorga al Sèrie 5 un caràcter més musculós tant a la part frontal com a la posterior. Tota la gamma disposa de noves llantes d'aliatge que estrenen nous dissenys.

A l'interior destaca la seva pantalla de 12,3 polzades amb comandaments redissenyats que facilita la seva utilització amb l'ús de la veu. Una altra de les novetats és el volant esportiu de cuir, que ara és de sèrie i incorpora nombrosos botons multifunció. Els seients també s'han modificat, i han millorat l'adaptació del cos dels ocupants per facilitar la comoditat en viatges llargs.

Pel que fa als sistemes de seguretat, el BMW Sèrie 5 incorpora una llarga llista d'assistents per tal de fer més segura la conducció. A més a més, fa una pas endavant en el camí cap a la conducció autònoma gràcies a l'avís de canvi de carril, que forma part de l'opcional Driving Assistant. Ara també disposa de la funció de retorn al carril amb el nou Driving Assistant Professional opcional.

HIBRIDACIÓ LLEUGERA

Pel que fa a les motoritzacions disponibles, les versions gasolina i dièsel incorporen un sistema d'hibridació lleugera o Mild Hybrid. La instal—lació d'un motor d'arrencada amb generador de 48V extremadament potent i una segona bateria permet que hi hagi un augment significatiu en la quantitat d'energia que es pot regenerar i emmagatzemar. Aquesta energia no només es fa servir per alimentar el sistema elèctric, sinó que també serveix per alleugerir la càrrega de treball del motor de combustió i augmentar-ne la potència.

Pel que fa a la gasolina, el motor d'entrada serà el 520i de 184 CV, el segon serà el 530i de 252 CV i el tercer serà el 540i de 333 CV. La joia de la corona serà l'M550i xDrive, que aconsegueix arribar als 530 CV. Totes aquestes motoritzacions estan disponibles amb les dues carrosseries.

Pel que fa a les motoritzacions dièsel es manté la gamma com fins ara. El BMW 520d serà el motor d'entrada amb 190 CV; el 530d el segon amb 286 CV, i el darrer de la gamma serà el 540D xDrive, de 3.0 litres i 340 CV de potència.