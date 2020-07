Toyota C-HR: Tecnologia híbrida, caràcter esportiu

La tecnologia híbrida elèctrica té la marca Toyota com el seu referent més clar dins la indústria de l'automòbil. La combinació d'un motor de gasolina amb un altre d'elèctric, tan de moda en l'actualitat, s'ha convertit en el senyal d'identitat de la marca japonesa fins al punt de disposar d'una de les gammes més completes i polivalents del mercat.

Un catàleg en el qual urbans, compactes, berlines i, per descomptat, totterrenys recorren a una tecnologia que s'ha consolidat com un procés imprescindible en el camí cap a l'electrificació que està experimentant el sector. I en aquest escenari el Toyota C-HR s'ha convertit en una peça essencial per a l'estratègia de la marca. Un model comercialitzat a l'Alt Empordà, per Noumovil Toyota, a la carretera de Roses, número 49 de Figueres.

Presentat per primera vegada l'any 2016, el SUV cupè de la marca japonesa arriba ara amb una oferta actualitzada i presenta importants millores. La més rellevant ha estat la introducció d'una segona variant del seu sistema híbrid elèctric, amb 184 CV de potència. Es tracta de la mateixa unitat emprada en el Corolla i que ajuda el Toyota C-HR a fer un pas endavant en matèria de prestacions sense haver de renunciar a l'eficiència.

Aquesta versió 2.0 Dynamic Force, comercialment anomenada 180 h, accelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segons i arriba a una velocitat màxima de 180 km/h. I tot això amb un consum mitjà anunciat per la marca d'uns 5,5 litres cada 100 km, així com unes emissions de CO2 d'entre 119 i 128 g/km.

Aquest model disposa d'una bateria híbrida més gran i densitat energètica, gràcies a l'augment del nombre de cel·les que permeten una absorció d'energia més gran durant les frenades regeneratives. Amb aquest propulsor, Toyota assegura que es pot circular fins al 80% del temps sense emissions, i ens permet conduir fins als 120 km/h amb el motor tèrmic apagat.

D'altra banda, la versió ja existent d'1,8 litres i 122 CV ha rebut una sèrie d'adaptacions que han millorat la seva eficiència, amb una nova bateria d'ions de liti més potent i lleugera i amb un rendiment superior. El C-HR 125 h manté unes xifres d'emissions de CO2 de només 108-118 g/km, així com un consum mitjà que se situa per sota dels 5 litres.

En el cas del 2.0 Dynamic Force, s'ha reforçat la suspensió per tractar de gestionar l'augment de potència i les prestacions. A més, s'han realitzat millores en les dues versions que han reduït encara més la sonoritat a l'habitacle.

Un interior que també ha estat actualitzat amb materials de qualitat i nivells d'acabat més bons, així com detalls com els seients amb una subjecció més gran i que disposen d'accionament elèctric si s'opta per la tapisseria de cuir. El sistema d'infoentreteniment ara és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, i té com a protagonista una pantalla a tot color tàctil de vuit polzades.

Els preus del nou Toyota C-HR Hybrid parteixen dels 25.050 euros per a la versió 125 h i arriben als 27.600 euros en el cas del 180 h.