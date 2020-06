Toyota Highlander, una aposta encara més completa

Toyota ha aprofitat la seva experiència de més de vint-i-tres anys en el desenvolupament de la tecnologia híbrida per presentar el nou Toyota Highlander Electric Hybrid, el SUV més gran que la marca japonesa ha produït mai. Les seves credencials són immillorables: gairebé cinc metres, set places, un maleter de 658 litres i un sistema de propulsió híbrid que ofereix 244 cv de potència amb una capacitat de remolc de dues tones. La seva arribada al mercat europeu està prevista per a l'any vinent.



UN COTXE FORÇA GRAN

Construït sobre la base de la nova plataforma global GA-K, el Highlander té una longitud de 4,95 m i unes impressionants llantes de 20 polzades, i combina el disseny dinàmic i sofisticat d'un tot camí premium amb la robustesa, la potència i la durabilitat d'un tot terreny versàtil.

L'interior ha estat dissenyat per oferir tota la funcionalitat i amplitud que cal esperar d'un tot camí de set places, i ofereix el màxim confort per a tots els ocupants. Els seients de la segona fila poden desplaçar-se longitudinalment fins a 18 centímetres per deixar espai de sobres per a dos adults a la tercera fila, amb una gran facilitat d'entrada i sortida.



MALETER MOLT PRÀCTIC

La porta del maleter s'obre de forma automàtica passant el peu per sota del para-xocs, i dona accés a un maleter de 658 litres de capacitat, que pot ampliar-se amb més espai a la part inferior i amb la segona i tercera fila de seients abatuts, per arribar fins al total de 1.909 litres de càrrega.

L'interior es pot triar de color negre o grafit i disposa d'una infinitat d'espais per emmagatzemar objectes, així com de diverses entrades USB tant a la primera com a la segona fila de seients. A la consola central trobem una pantalla multimèdia de 12,3" amb sistema de navegació per satèl—lit i internet Apple CarPlay i Android Auto. L'equipament inclou elements com el Head-Up Display, la recàr-rega sense fils de telèfons mòbils, seients amb ventilació i retrovisor digital, que mostra una àmplia imatge posterior.

QUARTA GENERACIÓ

El sistema Electric Hybrid de quarta generació del Highlander combina un motor de 2.5 litres de gasolina amb motors elèctrics als dos eixos, de manera que el nou tot camí disposa de tracció total elèctrica intel—ligent (AWD-i). La potència total de què es disposa és de 244 cv, amb unes emissions de CO2 de tan sols146 grams i un consum combinat de 6,6 litres cada 100 quilòmetres.

El nou Highlander Electric Hybrid està equipat amb la més recent versió del sistema Toyota Safety Sense, que inclou el sistema de seguretat precol—lisió amb direcció assistida activa per evitar col—lisions i funció de detecció de vianants de dia i de nit i de ciclistes de dia, el control de creuer adaptatiu a qualsevol velocitat, el sistema de manteniment de trajectòria, l'avisador de canvi involuntari de car-ril amb assistència a la direcció, el control intel—ligent de llums de carretera i el reconeixement de senyals de trànsit, entre altres elements.