Silence S02 LS, un elèctric accessible

El sector de les dues rodes es prepara per afrontar la mobilitat dins la «nova normalitat». I Silence, la marca de referència en mobilitat elèctrica de dues rodes, és una alumna avantatjada. L'empresa liderada per Carlos Sotelo acaba de llançar el Silence S02 LS, el seu últim model amb la velocitat limitada a 45 km/h per poder-se conduir des dels 15 anys amb la llicència de ciclomotor (AM), així com amb el carnet B de cotxe.

Sortirà a la venda aquest mateix estiu a un preu de 3.200 euros, i la mateixa Silence ofereix un finançament al 0% per a particulars. Tot això amb l'objectiu de «convertir-se en la millor opció per desplaçar-se per la ciutat de manera sostenible i segura després del confinament», segons el mateix Sotelo, CEO i fundador de Silence.



DETALLS DE QUALITAT

El Silence S02 Low Speed (LS) amb doble seient està impulsat per un motor elèctric de 1.500 W, que no emet cap tipus de partícula contaminant i també redueix la contaminació acústica. La il—luminació led i els frens de disc són part del seu equipament, a més de disposar de tres modes de conducció (city, Sport i ECO) i de marxa enrere. L'autonomia és de 55 quilòmetres i munta una bateria de 2 kWh i un motor d'1,5 kW.

BATERIA EXTRAÏBLE

Tot i que el que realment augmenta el seu atractiu és el seu sistema de recàrrega. La bateria és extraïble i pot transportar-se fàcilment amb un carret amb rodes, com si fos una maleta tròlei per ser carregada en qualsevol endoll domèstic. També cal destacar un consum que és del voltant dels 60 cèntims cada 100 quilòmetres, és a dir, 10 vegades menys que una moto amb motor de combustió.

A més, disposa de connectivitat amb el telèfon intel—ligent, suport per al telèfon i carregador USB, a més d'un bagul de 47 litres de capacitat. Tot i que es tracta d'un model dirigit a particulars, és molt similar al que fan servir per a les seves flotes empreses de prestigi com Acciona, Correos i Telepizza, així com diversos ajuntaments de ciutats com Madrid, Barcelona, Lisboa i Rotterdam.

Comparant el seu preu amb el d'un model amb motor de combustió, els 3.200 euros poden ser un peatge a tenir en compte, però és la clau d'entrada a una mobilitat més eficient, ecològica i econòmica per al dia a dia.