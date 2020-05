Com desinfectar l'interior d'un vehicle per estar més segurs

Potser creieu que el vostre cotxe és un espai lliure de coronavirus, ja que només el feu servir vosaltres, però la veritat és que pot ser un autèntic focus d'infecció, perquè hi ha multitud d'elements a l'habitacle amb els quals entrem en contacte contínuament i que podem haver infectat prèviament si hem tocat alguna superfície intoxicada.

Per evitar-ho, el més recomanable és portar al cotxe una caixa de guants de làtex d'un sol ús i utilitzar-los quan anem a baixar del vehicle per realitzar tasques com posar gasolina, treure diners del caixer, o fer la compra, i treure-se'ls abans de tornar a entrar a l'habitacle. Si no es disposa de guants, llavors cal emprar líquids higienitzants abans de posar-nos de nou al volant.

Però per molt curosos que hàgim estat, hi ha moltes possibilitats que la Covid-19 s'hagi instal·lat a l'interior del nostre cotxe, amb el risc de caure malalts, si després de tocar una de les superfícies infectades ens posem les mans a la cara.



Les zones de risc més elevat

Us donarem una sèrie de consells per desinfectar el cotxe i matar qualsevol resta de virus que pugui haver-hi en el seu interior. El primer és localitzar les superfícies amb un risc més elevat de contagi per ser les que més vegades toquem durant la conducció: volant, palanca de canvis, fre de mà, manetes de les portes, botons dels sistemes d'infoentreteniment i climatització, pantalla tàctil, tiges de la columna de direcció com intermitents o eixugaparabrises, palanques d'ajust de l'assentament, reposabraços, cinturons de seguretat o alçavidres, entre altres.

Dins de les moltes incògnites que envolten a aquest nou i desconegut virus, s'apunta al fet que pot sobreviure a terra durant diverses hores, de manera que les estoretes poden ser un gran caldo de cultiu per a la Covid-19 per la seva gran superfície, la seva humitat, si ha plogut, i per ser una de les zones més brutes de l'habitacle, de manera que també caldrà desinfectar-les.



Quins productes fer servir

Un cop localitzades les zones de risc per al coronavirus, el següent és saber amb quins productes es pot desinfectar el cotxe de forma efectiva. L'organització Consumer Reports, per exemple, aconsella utilitzar productes de neteja que portin com a mínim un setanta per cent de solució alcohòlica per matar la Covid-19. Dins d'aquests, el més aconsellable és fer servir els d'alcohol isopropílic, ja que no danya les superfícies de l'interior. De fet, és el que el fan servir els fabricants de cotxes per desinfectar les peces.

Per contra, es desaconsella completament utilitzar peròxid d'hidrogen, ja que gairebé amb tota seguretat farà malbé les superfícies de l'interior, com també succeiria si s'apliquen solucions amb amoni a les pantalles tàctils.

Consumer Reports també apunta que es pot emprar alcohol per netejar la tapisseria de l'assentament i altres superfícies suaus del cotxe, però sense mullar en excés.

En principi l'alcohol no ha de fer malbé la tapisseria de cuir o el cuir sintètic, però una neteja intensa sí que pot acabar descolorint el material, de manera que no cal fregar massa fort.

Després de la neteja, el cuir ha de ser tractat amb productes de protecció i hidratació. Per aplicar tots aquests productes, així com per a la neteja general de l'habitacle, el millor és utilitzar draps de microfibra.