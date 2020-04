Mitsubishi Space Star, eficient i connectat

Possiblement l'Space Star sigui un dels models més desconeguts de Mitsubishi, tot i que des del seu llançament l'any 2012 les seves vendes mundials han superat les 650.000 unitats. Ara, la marca japonesa realitza un canvi molt profund i aposta per un vehicle urbà que, tot i pertànyer al segment «A», té totes les característiques d'un model de segment «B».

Són molts els canvis que incorpora aquesta nova versió, que arribarà als concessionaris aquest mateix mes de gener. Al llarg de les properes setmanes, Mitsubishi facilitarà la llista de preus i acabats, tot i que ja avisen que les tarifes no tindran excessius canvis respecte al seu predecessor.

Pel que fa al disseny exterior, el fabricant japonès aposta pel concepte Dynamic Shield que tan bons resultats li ha donat en models com l'ASX i la pick-up L200. El frontal del vehicle està marcat per dues motllures cromades en forma de X que el divideixen en diferents zones. A la zona superior, una graella amb el logotip de la marca dona pas a una signatura lumínica estilitzada.

Els fars antiboira se situen a banda i banda de la motllura, a la seva zona inferior, just per sobre d'un para-xocs que accentua el seu caràcter netament esportiu. La part posterior també pateix nombrosos canvis, amb un para-xocs més ample i uns nous llums posteriors en forma de lletra L que incorporen la tecnologia led.

El caràcter esportiu del nou Mitsubishi Space Star el podem incrementar si hi afegim unes llantes d'aliatge de quinze polzades i un disseny molt atractiu, que milloren la seva imatge sense penalitzar en excés el consum, una de les seves virtuts.

A l'habitacle incorpora novetats, com ara un reposabraços per al conductor, noves tapisseries, un nou quadre de comandaments i una guantera amb nous materials més atractius a la vista i al tacte. Mitsubishi ha treballat fort per aconseguir que el nou Space Star sigui un vehicle eficient, de manera que el seu coeficient aerodinàmic és molt bo. A més, també han treballat de forma insistent en la reducció de pes per aconseguir una relació pes-potència extraordinària.