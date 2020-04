El preu mitjà dels turismes de segona mà cau un 6,5% al ??març, fins a 11.163 euros

El preu mitjà dels turismes d'ocasió es va situar en 11.163 euros al març, fet que suposa un descens del 6,54% en comparació del mateix mes del 2019, segons dades de l'Associació Nacional de Comerciants de Vehicles (Ancove).

En un comunicat, Ancove ha assenyalat que aquestes xifres estan "distorsionades" per les unitats de quilòmetre zero o la revenda de cotxes procedents de les empreses de lloguer i de rènting.

Així, el preu dels cotxes de més de vuit anys, que van suposar el mes passat més del 60% de l'total de transferències, es va col·locar en 8.131 euros. "En aquest segment s'ha notat la crisi del coronavirus, ja que el valor mitjà es va devaluar un 2% respecte a febrer", ha assegurat l'associació.

Per la seva banda, el preu dels vehicles de segona mà va baixar en totes les comunitats autònomes, tot i que hi ha grans diferències entre una baixada del 0,52% a Castella-la Manxa (11.988 euros), a la caiguda del 17,1% a Balears (9.738 euros).

"Els preus dels turismes d'ocasió continuen en caiguda lliure, minvant no només la rendibilitat dels comerciants de vehicles, sinó, en molts casos, generant pèrdues en l'estoc que porten a molts professionals a les pèrdues", ha lamentat el president d'Ancove, Elías Iglesias.

Ancove preveu que el Covid-19 suposarà un descens de les vendes per a aquest 2020 que rondarà entre el 23-25%, amb unes transferències d'1,86 milions d'unitats. Aquesta incidència serà més gran en el segment dels vehicles comercials, davant d'una "brusca" desacceleració de l'economia, que suposarà una caiguda del 35%, amb unes vendes de 220.000 vehicles.

Per tot això, des que Ancove han sol·licitat a Govern un pla per "salvar" als comerciants, amb mesures de xoc per pal·liar les caigudes del 2020 i per facilitar la renovació de parc per tal de fer-lo menys contaminant i més segur.

"Les dures crítiques contra el dièsel han portat a la devaluació d'aquests models, que suposen més del 80% i la pràctica totalitat dels turismes de més de vuit anys, on concentren la seva activitat els comerciants", ha explicat Iglesias.