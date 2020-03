El preu de la gasolina cau a mínims de 2017 sense cotxes a la carretera

El preu dels carburants cau a mínims des de 2017 a l'equador de l'estat d'alarma pel coronavirus, és a dir, just quan els conductors no poden sortir de casa. El preu de l'litre de gasolina, segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, se situa a Espanya aquesta setmana a 1,176 euros, un 4,6% menys respecte a la setmana anterior, mentre que el del gasoil es queda en 1,084 euros, un 3,8% menys. Des de gener, el preu de la gasolina ha baixat un 10,91%, mentre que el del dièsel ha fet el mateix 13.07%.

Segons dades del Ministeri de per a la Transició Ecològica, s'arriba al cap de setmana amb un preu mitjà de les gasolineres a Espanya encara més baix, arribant als 1,149 euros per litre en el cas de la gasolina i de 1,062 euros en el cas del dièsel. Segons dades del portal Dièsel o Gasolina, que presenta la mitjana en el preu per marques, hi ha estacions de servei 'low cost' que ja venen el litre de gasolina per sota de l'euro.



Per què s'ha desplomat el preu?

Comparativa de preus dels carburants entre desembre de 2019 i març de 2020. Infogram

El preu del carburant el determinen molts factors, passant pel preu de cru, la llei de l'oferta i la demanda, els costos fixos i els impostos. En el cas del preu del cru, a l'hora de la redacció d'aquest article, el preu del barril de Brent, de referència a Europa, se situava en 25,97 euros, un 1,40% menys respecte a el tancament del dia anterior i un 60,4% menys respecte a el tancament de 2019, quan arribava als 66 dòlars. La impossibilitat d'acordar una retallada de producció entre Aràbia Saudita i Rússia i la caiguda de la demanda a causa de l'coronavirus, són els principals motius de la caiguda.

No obstant això, el descens del preu del cru, tot i molt significatiu, no té el mateix impacte sobre el preu dels carburants, ja que segueixen depenent dels altres recàrrecs abans esmentats. Així, al preu del petroli se li han de sumar els costos fixos, que contribueixen aproximadament el 9,5% de l'preu de l'carburant, la resta d'impostos, el pes en el preu del litre varia en funció de les comunitats i províncies, i el IVA, un 21% en els dos casos.

Puc anar a fer benzina?

La resposta segons el Reial Decret que defineix l'estat d'alarma a Espanya i, per tant, el confinament de la població excepte màxima necessitat és si. Les gasolineres són a la llista d'establiments que poden seguir oberts durant aquest període. Tot i així, el seu ús s'hauria de restringir a conductors que necessitin el cotxe per anar a treballar, a transportistes i a serveis de seguretat i sanitaris.

En cas d'haver d'anar a repostar, és convenient seguir una sèrie de consells per minimitzar el contacte amb altres persones al màxim i garantir tant la seva seguretat com la de el mateix conductor. En aquest sentit, el desinfectant de mans, els guants i la targeta de crèdit seran el millor aliat del conductor.