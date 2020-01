Toyota C-HR, els clients tenen un paper determinant

Una de les virtuts de l'ésser humà és la de saber escoltar, i això ha estat el que ha fet Toyota per portar a terme els canvis del nou C-HR. El fabricant japonès es va prendre al peu de la lletra els consells dels que més saben del model, els seus propietaris, i el resultat és aquesta nova versió que arribarà als concessionaris al llarg de les primeres setmanes del proper mes de gener.

El que no canvia gaire en el nou C-HR són les seves ganes de «sacsejar» el mercat amb unes línies transgressores, que es mantenen fidels a la identitat visual del model. Els canvis introduïts fixen unes línies més netes, que li confereixen un caràcter més dinàmic i més prèmium. Toyota ha dissenyat un cotxe a Europa i per a Europa, i això es nota no només en les seves línies sinó també en el seu interior, molt refinat i expressiu.

En el seu frontal, els fars antiboira se situen en els extrems superiors, estrenant nous grups òptics que incorporen els intermitents. A la part posterior introdueix una motllura negra que connecta els pilots del darrere, tot plegat afegit a uns nous llums amb tecnologia LED. A més, aquesta nova versió incorpora tres nous colors.

A l'interior, el seient del copilot ara és regulable en alçada, mentre que el del conductor ho és elèctricament. També s'han millorat la direcció assistida electrònica i la suspensió.



Quarta generació híbrida

Un dels principals canvis del nou Toyota C-HR es troba en el sistema híbrid de quarta generació. Incorpora dues variants híbrides, la primera de les quals munta un motor 1.8 de 122 CV, silenciós i amb unes emissions de CO2 de 109 g/km. Ve equipat amb una bateria d'ions de liti més potent, compacta i lleugera. A més, és capaç d'absorbir i entregar més corrent, la qual cosa augmenta la força elèctrica desenvolupada.

La segona variant híbrida és la gran novetat, i es tracta del sistema Dynamic Force de 2.0 litres que desenvolupa una potència de 184 CV. És una xifra que feia temps que sol—licitaven els clients, i que ara els permetrà gaudir al màxim d'aquest nou propulsor. La bateria híbrida és ara més gran i ofereix una major densitat energètica. S'ha mantingut la potència total de cadascuna de les cel—les, però n'ha augmentat el nombre, la qual cosa permet una major absorció d'energia durant les frenades regeneratives. Un motor que permet realitzar fins a un 80% del recorregut sense emissions, i fins a 120 quilòmetres en mode totalment elèctric.

El nou Toyota C-HR incorpora els més recents avenços en termes de connectivitat, informació i entreteniment. El nou sistema multimèdia disposa d'Apple CarPlay i Android Auto, de manera que es pot utilitzar amb la majoria de mòbils. El sistema també incorpora el mode E-call, per demanar assistència immediata en cas d'emergència.

Un altre dels aspectes destacables del nou Toyota C-HR ve donat pel Toyota Safety Sense, que incorpora l'assistència més avançada a la conducció. Com a part del compromís de Toyota per democratitzar l'equipament de seguretat avançat, el Toyota Safety Sense es munta de sèrie en tota la gamma C-HR. Incorpora el sistema de seguretat precol—lisió amb reconeixement de vianants; el control de creuer Adaptatiu, l'alerta de canvi involuntari de carril amb correcció de la direcció; el control intel—ligent de llums de carretera i el reconeixement de se-nyals de trànsit. Els models més equipats també disposaran del distema d'il—luminació adaptativa.