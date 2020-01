Gamma Honda 2020, renovació molt completa

Honda va presentar tot un seguit de novetats a l'EICMA, el popular Saló de Motoclicletes celebrat a Milà. Concretament, la marca japonesa ha donat a conèixer la seva gamma europea de motos de cara al present any 2020, amb novetats en els segments de competició, adventure, roadster i fins i tot el d'utilitàries urbanes.



CBR 1000 RR-R Fireblade

La «triple R» d'Honda es una de les icones esportives de la marca. Amb els models 1000 RR-R Fireblade i Fireblade SP la marca bat un rècord: el d'equipar un model amb el motor més potent que Honda hagi fabricat mai per a una moto de carrer. Amb insipiració provinent de la moto RC213CV de MotoGP, a CBR1000RR-R Fireblade 2020 disposa d'un propulsor de quatre cilindres en línea que desenvolupa una potència de 214 CV a 14.500 revolucions i un parell màxim de 113 Nm a 12.500. Tot plegat, amb un pes de tan sols 201 kg.

Aquest model també està disponible amb la variant SP, que equipa una forquilla NPX de 43 mm, un amortidor posterior Öhlins TTX36 Smart-EC, pinces de fre davanteres signades per Brembo amb quatre pistons i la mateixa pinça de fre posterior del model de MotoGP.

Tant pel que fa a la versió normal com a la SP, es disposa d'un paquet aerodinàmic específic, un sistema d'escapament Akrapovic fabricat en titani i dos colors: vermell Grand Prix i negre mat perlat.



SH125i

Es tracta d'un dels models més coneguts del fabricant japonès, el reeixit escúter que arriba més renovat que mai de cara a l'any 2020. Amb l'objectiu de mantenir-la com a líder del mercat, Honda l'ha dotat d'un motor més potent i d'una carrosseria remodelada que disposa d'un 50% més de capacitat de càrrega gràcies al seu bastidor redissenyat.

Pel que fa al nou motor, es tracta d'un propulsor «eSP+» de quatre vàlvules que compleix amb l'homologació EURO5 i proporciona una major acceleració alhora que redueix els consums. D'altra banda, el seu xassís millora el comportament i ofereix un total de 28 litres sota el seient. Finalment, també resulta destacable la inclusió d'un carregador USB o del sistema Honda Smart Key, així com l'optimització de la geometria de la suspensió, que reforça tant la funcionalitat com el confort de la nova SH125i.



CRF110L Africa Twin i Adventure Sports

Un altre dels models més populars de la gamma adventure d'Honda és l'Africa Twin, que recentment acaba de ser renovada i debuta al saló EICMA. Tant el model normal com la versió Adventure Sports disposen d'un motor bicilíndric en paral—lel de 1100 cc, que augmenta la seva potència, redueix el seu pes i compleix amb la normativa EURO5. També reben un nou bastidor més estret i lleuger, i milloren l'agilitat i el confort. Com a novetat destacada, l'Africa Twin estrena una nova pantalla tàctil a tot color de 6,5 polzades.

El model Adventure Sports es diferencia del normal per una sèrie de detalls, com per exemple el parabrises ajustable en cinc posicions, les llums adaptatives, els pneumàtics sense càmera o el dipòsit de 24,8 litres.



CMX500 Rebel

Es tracta d'un model cruiser compacte, amb motor bicilíndric en paral—lel de 500cc i apta per al carnet A2. A l'EICMA, Honda ha aprofitat per introduir una sèrie de millores en aquest model, com ara una suspensió revisada, la il—luminació completa de LED, un nou indicador de posició de l'canvi, un seient més confortable i un nou escapament. Està disponible en el color gris Axis Mat metal—litzat i estrena un nou paquet d'accessoris.



CB1000R

La darrera de les novetats d'Honda al Saló EICMA és el referent de les motos Neo Sports Cafè, la CB1000R. El model de 2020 rep una sèrie de canvis estètics que milloren el seu aspecte. Les tiges ara són totalment negres, de la mateixa manera que el far davanter. La molla de l'amortidor posterior i els discos de fre també canvien de color, i ara està disponible una franja d'estil «racing» al dipòsit de benzina.