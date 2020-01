Cupra Ateca Limited Edition, un pas més enllà

Des de fa unes setmanes, qui vulgui un Cupra Ateca té una possibilitat més d'elecció. Es tracta del «Limited Edition», una edició especial amb una producció fixada en 1.999 unitats. D'aquest total, és previst que per al mercat espanyol la quota sigui de tan sols 350 unitats.

Les diferències entre un Cupra Ateca «normal» i un Limited Edition les trobem en què aquest últim suma interessants elements que, tot i que pràcticament no varien ni les seves prestacions ni el seu comportament, el fan més interessant i van un pas més enllà.

Les llantes, per exemple, augmenten la seva mida de 19 a 20 polzades i tenen un perfil més baix. Això fa que, en conducció molt esportiva, el Cupra Ateca ofereixi més connexió amb la carretera, que sigui més directe. I és que si es tracta d'anar ràpid, el Cupra Ateca no té rival. És un vehicle molt ràpid i tremendament estable, fins als revolts més pronunciats. Són unes diferències extremes, però que estan ben presents. El mateix Jordi Gené, ambaixador de la marca, així ens ho feia saber.

Les llantes llueixen aquest color rogenc anomenat Cooper tan característic i original de Cupra. A més, disposen d'una boixa central més gran, que permet una major amplada de vies. Si mirem al seu interior podem veure els frens signats per Brembo, que a l'eix davanter munten discos de 18 polzades. La frenada és potent i la modulació mitjançant el pedal jo diria que és perfecta.

Per si no n'hi hagués prou, aquest Ateca suma molts elements de fibra de carboni. Però de la de veritat, res de vinils. I ho fa tant per fora com per dins. A l'exterior l'aleró de la part superior de la porta i les carcasses dels retrovisors estan fabricats amb aquest material. I en tots dos casos, l'acabat està realitzat en el to rogenc Cooper. A l'interior es repeteix la mateixa tònica. En accedir a l'habitacle el que més crida l'atenció són els bacquets que té per seients. La seva tapisseria, que es repeteix als seients posteriors i als panells de les portes, també és exclusiva i es detecta ràpidament tant pel seu color Blau Petrol com perquè són d'Alcantara.

Les estoretes Premium complementen una sèrie de detalls que estan molt cuidats i que contribueixen a oferir un aspecte de luxe i esportivitat excel—lent. Pel que fa a l'equipament de sèrie, hi trobem elements com el sostre panoràmic elèctric i un sistema de so molt bo -anomenat Beats Audio System- amb nou altaveus, subwoofer i 340 W de potència. Com a opció, la marca ofereix un escapament realitzat per Akrapovic, fabricat en titani i que no només proporciona una vista posterior més «interessant» i racing, sinó que a més estalvia 7 quilos de pes i és capaç de proporcionar un so esportiu addictiu, sense arribar a ser molest.

De les 350 unitats destinades a Espanya, només 50 podran portar aquest escapament. Un altre motiu més per afanyar-se. La marca ha posat en marxa la seva primera plataforma en línia per poder reservar el vehicle, fins i tot abans de l'inici de les vendes. I anuncia que, mitjançant aquest mètode, els 20 primers clients podran recollir el Cupra Ateca Limited Edition a les instal—lacions de Cupra, al costat de la fàbrica de Seat.

MATEIXA POTÈNCIA, MÉS EMOCIONS

És veritat que sota el capó Cupra no ha ofert més potència. Crec que tampoc calia, tot i que gairebé sempre tendim a trobar més potència en edicions especials. Així, el motor de 4 cilindres, 2 litres i 300 cavalls de potència és, senzillament, un motor sensacional, que s'adapta a la perfecció a l'Ateca Limited Edition. Alhora és un cotxe còmode i utilitzable en el dia a dia.

Juntament amb aquest motor que sembla no tenir fi, es troba també el canvi DSG de 7 velocitats amb lleves al volant. I tot plegat, envoltat per altres elements esportius com la suspensió, el soroll de l'escapament..., que es poden modificar gràcies als diversos modes de conducció. Disposa dels modes Comfort, Sport i Cupra, a més de l'Individual, que ens permet modificar una sèrie de paràmetres.

Entre un motor que funciona de meravella, un canvi ràpid (tot i que hi hagi qui hi trobi a faltar una opció manual), rodes amb perfil més baix i molta adherència i els elements aerodinàmics que incorpora aquesta versió, circulant al límit aquesta versió especial té encara millors prestacions, i gairebé no hi ha manera de fer passar dificultats al cotxe. Especialment si considerem que es tracta d'un tracció total. Però el més significatiu és com treballen les suspensions, subjectant un SUV com si es tractés d'un Seat León.