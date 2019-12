BMW X3 M i X4 M, màximes prestacions

Amb la lletra X, BMW cataloga la seva gamma de vehicles tot terreny. Amb la M, la marca alemanya identifica els seus models més esportius, que han sortit de l'exclusiu departament BMW M Motorsport. Però si les dues consonants coincideixen en un mateix model, el resultat no pot ser més suggerent.

Aquest és el cas de les noves i primeres versions M dels X3 i X4. Una estrena, la dels dos models compactes de l'univers M, que no ha pogut tenir millor resultat. Per començar, els X3 M i X4 M munten el motor 3.0 biturbo de 480 cv. Es tracta del propulsor de sis cilindres en línia més potent fabricat per la marca de Múnic fins avui mateix. Un més que destacable desplegament de potència que vam tenir la sort de provar per les revirades carreteres de la serra madrilenya.

Per tractar de controlar una quantitat de potència tan gran, al departament BMW M no han volgut deixat res a l'atzar. Per a la gestió de la potència es recorre a la caixa de canvis automàtica M Steptronic de 8 velocitats amb Drivelogic, la qual cosa permet canvis de marxa totalment automàtics o manuals si seleccionem el mode seqüencial, tant des de la palanca central com des de les lleves situades darrere del volant.

Tecnologia m xDrive

A més, els X3 M i X4 M equipen la tracció integral M xDrive, estrenada a l'M5, per transmetre la potència a la carretera. La tecnologia M xDrive dona predomini a l'eix posterior a l'hora de repartir el parell, i ofereix dues alternatives de conducció de tracció integral que permet distribuir de forma precisa la força del motor entre les 4 rodes. Altres detalls dignes de menció, com el control dinàmic d'estabilitat, el xassís específic desenvolupat per BMW M o les suspensions adaptatives específiques M (regulables en els modes Comfort, Sport i Sport +), contribueixen a dotar aquests dos nous BMW M d'un comportament espectacular.

En matèria de prestacions, les xifres segueixen sent igual d'estratosfèriques. Els X3 M i X4 M acceleren de 0 a 100 km/h en 4,2 segons, mentre que la velocitat màxima està controlada electrònicament per a no superar 250 km/h.

Pel que fa a la seva imatge, els X3 M i X4 M disposen d'una sèrie d'especificacions pròpies que contribueixen a identificar-los com a vehicles «diferents» de la resta. A aquest fet contribueixen de manera directa el disseny dels seus angulosos para-xocs i les grans entrades frontals per optimitzar el flux d'aire de refrigeració i l'aerodinàmica, o les llantes de 20 polzades que deixen veure al seu interior les pinces pintades de blau amb el logotip M.

A l'interior, destaquen elements com els seients esportius regulables elèctricament, la tapisseria de cuir Vernasca, la instrumentació específica M o el volant de cuir M. Una perfecta unió de prestacions, tecnologia i luxe que ja està a la venda amb uns preus de 109.900 euros per a l'X3 M i de 111.900 euros en el cas de l'X4 M.