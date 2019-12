El Seat Tarraco és elegit «Cotxe de l'Any dels Lectors 2020»

El Seat Tarraco és el nou Cotxe de l'Any dels Lectors 2020 de Prensa Ibérica i La Vanguardia. El vaixell insígnia de la gamma tot terreny espanyola s'ha alçat amb el triomf en la divuitena edició d'uns premis que han tornat a tenir a l'usuari com a principal protagonista.



Amb el tancament de la definitiva votació final aquest dilluns 16 de desembre, Seat s'ha alçat per tercera vegada amb aquest reconeixement que ja aconseguís amb l'Ibiza el 2009 i amb l'Ateca en 2017. Un triomf aconseguit pel màxim exponent de la gamma SUV espanyola gràcies a el suport dels lectors participants al concurs provinents de les diferents capçaleres que componen el grup Prensa Ibérica i dels de el diari La Vanguardia.



Un any més han estat els milers de vots registrats a través de la pàgina web www.mejorcoche.epi.es, els que han decidit el vehicle guanyador d'uns guardons que s'han convertit en tot un referent de la indústria de l'automoció espanyola i que enguany compleixen la seva majoria d'edat.



D'aquesta manera, el Seat Tarraco s'incorpora a l'exclusiva llista de guanyadors d'aquests premis de la qual també formen vehicles d'altres firmes com és el cas dels Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Peugeot 308, Hyundai i30, Mercedes-Benz Classe A, Opel Meriva i Astra i Ford Mondeo, aquests dos últims guardonats amb el premi Cotxe de l'Any dels Lectors en dues ocasions.





D'esquerra a dreta, Carmelo Calvo, Director de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica, Anna Mari Bàssora, Directora de Comunicació i Patrocinis de La Vanguardia, Víctor Sarasola i Fernando Salvador, directors de Màrqueting i Comunicació, respectivament, de Seat, Nacho Azcoitia , Director General Comercial de Prensa Ibérica, i Yago Sosa, director comercial de Godó Strategies.

Directius de les àrees de comunicació i màrqueting a Espanya de les, van participar en el tancament de les votacions d'aquest premi pel que lluitaven, a més del propi Seat Tarraco, altres vehicles com l', el, el, eli el. Un reconeixement que en la seva edició 2020 torna a tenir el suport de Shiseido, una de les firmes líders de el món de la cosmètica., màxims responsables de màrqueting i comunicació de, rebien les primeres felicitacions pel triomf de l'Tarraco, un model amb el qual la firma espanyola ha assentat de manera sòlida la seva aposta pel creixent mercat dels SUV.