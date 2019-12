Audi TFSIe, electrificació prèmium

Recentment hem pogut conduir els dos nous motors híbrids endollables de gasolina de la marca Audi: el bloc de 2.0 litres i quatre cilindres -que equipen els Q5 i A7 Sportback- i el de 3.0 litres i sis cilindres -dels Q7 i A8. La conclusió és clara: el futur ja és aquí i l'electrificació és una realitat patent a tots els nivells. Ara com ara el full de ruta d'Audi el converteix en un dels fabricants amb la gamma d'híbrids endollables més exclusives.

LA BASE: QUATRE PLATAFORMES

Per proveir aquests projectes, Audi es basa en quatre plataformes. Des de l'anomenada MEB per a compactes fins a la PPE destinada als elèctrics d'alta gamma, passant pels SUV o les noves creacions de gran turisme. La marca comença amb sistemes PHEV -híbrids endollables- molt realistes i efectius, com vam poder comprovar.

Així, les famílies A7, A8, Q5 i Q7 s'enriqueixen amb l'arribada de nous integrants que destaquen per la seva eficiència. Per això s'han desenvolupat mecàniques híbrides de gasolina a partir dels blocs 2.0 TFSI i 3.0 TFSI. Aquest últim anima els models considerats de gamma més alta, els Q7 60 TFSIe quattro i A8 L TFSIe quattro. D'altra banda, el motor de dos litres s'associa als Q5 55 TFSIe quattro i A7 Sportback 55 TFSIe quattro. Com deixen veure les seves denominacions, la tracció total intel—ligent d'Audi és de sèrie.

EFICIÈNCIA INDUBTABLE

En marxa s'aprofiten les desacceleracions per carregar l'acumulador -es poden recuperar fins a 80 kW en aquestes accions-; d'altra banda, si es necessita acceleració, el propulsor elèctric ajuda al tèrmic amb la funció Boost. Els nous PHEV d'Audi poden funcionar fins a una velocitat de 180 km/h amb el propulsor de combustió desconnectat.

Les funcions predictives d'aquests models són molt interessants, ja que tenen en compte l'orografia, les interseccions, els vehicles precedents o els límits de velocitat per anticipar amb eficàcia la gestió del sistema híbrid. Pel que fa a les recàrregues, el temps va des de les 2,5 hores en les connexions de 7,4 kWh fins a les sis hores i mitja en una connexió ordinària de casa.

UN FUTUR 100% ELÈCTRIC

Segons ens va explicar la marca en la nostra visita, el futur de la mobilitat passa pels vehicles 100% elèctrics. Actualment s'ha estrenat l'exclusiu e-Tron, i el següent model arribarà l'any vinent. De moment, l'ofensiva d'híbrids endollables d'Audi ja està en marxa.