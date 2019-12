BMW Sèrie 1, noves referències

BMW pot presumir de ser una de les marques que va fer els primers passos en l'ara tan de moda mercat dels compactes prèmium. Si bé va ser l'any 2004 quan la primera generació del Sèrie 1 feia la seva aparició al mercat, cal remuntar-se a l'any 1993 per assistir al llançament de la versió compacta del Sèrie 3, anomenada Sèrie 3 Compact. Sens dubte, una destacada trajectòria en el que es pot denominar com el segment més disputat de la indústria de l'automòbil, pel qual BMW ha tornat a apostar decididament amb la tercera generació del Sèrie 1.

Per aconseguir-ho, s'ha desenvolupat un model que trenca amb tot el que hem vist anteriorment al catàleg alemany. Un vehicle que estrena una nova arquitectura de tracció davantera però que manté tota l'essència dinàmica de conducció de BMW, amb un increment significatiu de l'espai interior. Amb unes actualitzades dimensions que gairebé no canvien respecte al model anterior, el Sèrie 1 té una longitud de 4,32, una amplada d'1,80 metres i una altura d'1,43 metres.

Tot i la pràctica coincidència de grandària, l'habitacle ha guanyat en espai per als seus ocupants a totes les cotes, especialment per als de les places del darrere. El maleter també s'ha vist beneficiat amb un volum de càrrega inicial de 380 litres, ampliable fins als 1.200 litres si es prescindeix del suport de les places posteriors, abatible per parts.



Encara més esportiu

En matèria estètica, el compacte de BMW mostra un capó més curt, que dona pas a una llarga línia de sostre que finalitza en una ampla i compacta posterior. Al frontal destaca la nova i més gran interpretació dels ronyons de BMW, mentre que les superfícies de vidre laterals ara són de menor grandària -sobretot al volum posterior- i accentuen el caràcter de cupè esportiu d'aquest model, que únicament està disponible amb carrosseria de 5 portes.

També destaquen altres detalls, com les noves unitats de llum amb tecnologia full led tant per als fars davanters com per als pilots posteriors i la possibilitat de triar entre un ampli catàleg de llantes amb mesures de 16 fins a 19 polzades.

BMW ja ha iniciat el procés de comercialització del nou Sèrie 1 amb un total de quatre alternatives de motoritzacions i sistemes de tracció davantera i a les quatre rodes xDrive.

L'oferta de gasolina estarà formada per les versions 118i i M135i xDrive, amb potències de 140 i 306 cv respectivament. Per la seva banda, en dièsel la gamma disposarà de les versions 116 d (116cv) , 118d (150 cv) i 120d xDrive (190 cv). Pel que fa als preus, aquests parteixen dels 28.800 euros del 118i.