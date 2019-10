El nou Renault Clio arriba a Autotransversal

Autotransversal, concessionari oficial Renault i Dacia a Manresa, va presentar fa unes jornades el nou Renault Clio a les seves instal—lacions. L'acte de llançament va donar a conèixer el nou model urbà al públic, que va poder gaudir de la presència de diverses unitats del model i de tota la informació comercial disponible sobre la darrera incorporació de la marca francesa al seu catàleg.

El Renault Clio és un vell conegut al mercat dels vehicles urbans, ja que des de la seva presentació l'any 1990 ha acumulat un total de cinc generacions i més de 15 milions d'unitats comercialitzades arreu del món, més d'un milió de les quals al mercat espanyol. Ara, després de gairebé tres dècades posicionat incansablement com un dels models de referència al segment, es renova per continuar amb la bona tendència comercial que va registrar la quarta generació, que des de l'any 2012 no ha parat de millorar les seves vendes tant a escala europea com al nostre mercat.

I és que a casa nostra el Clio és un model que agrada, i molt. Ho fa, entre d'altres motius, per oferir un disseny atrevit i juvenil que agrada al públic més jove. A més, en el cas de la recentment presentada cinquena generació, disposa d'una estètica relativament continuista però que estrena el 100% de les seves peces exteriors, a més d'una nova plataforma que li fa guanyar agilitat i espai interior i un habitacle que guanya en ergonomia i qualitat.

Com no podia ser d'una altra manera, Renault ha apostat fermament per la tecnologia a l'hora d'equipar el nou Clio. Disposa d'un total de dotze funcions ADAS (d'assistència a la conducció), de les darreres innovacions en matèria d'infoentreteniment i connectivitat i del sistema d'ajuda a la conducció Highway & Traffic Jam Companion, que assisteix el conductor i regula la velocitat, el sistema Stop&Go i l'assistent de canvi de carril.

Pel que fa a la gamma de propulsors disponibles, el nou Clio es pot escollir amb els habituals motors gasolina amb potències d'entre 100 i 130 cv i dièsel d'entre 85 i 115 cv, però la veritable revolució la trobem en les energies alternatives. En primer lloc en l'arribada, prevista aproximadament per a final d'any, d'un motor que podrà fer servir GLP, i d'altra banda en la incorporació d'una versió híbrida anomenada E-Tech. Sens dubte, una aposta guanyadora que ja es pot adquirir al concessionari manresà.