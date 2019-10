Kymco Xciting S 400, esportivitat versàtil

Ja en la seva quarta generació, l'Xciting s'ha convertit en tot un referent del mercat dels escúters. Un model que s'ha consolidat com una peça clau per a l'estratègia de producte de Kymco al llarg dels últims anys. Ara, la marca taiwanesa reforça encara més aquest polivalent catàleg Xciting amb la nova versió S 400. Es tracta d'una variant de marcat tall esportiu que se situa al capdamunt de la gamma.

Per a aconseguir-ho recorre al motor més potent de la seva categoria, que desenvolupa una potència de 35,53 cv a 7.500 rpm i li proporciona la millor ràtio pes/potència del seu segment, amb 5,3 kg per cv. Aquest desplegament de cavalls es recolza en una evolucionada part cicle que li aporta una notable agilitat i aplom en tota mena de traçats. En aquest sentit, destaquen aspectes com els seus discos de frens amb pinces radials, el sistema ABS Bosch 9.1 o el nou manillar que, a més d'oferir una notable maniobrabilitat, permet visualitzar amb total facilitat el tauler d'instruments. Alhora, cal destacar la possibilitat que ofereixen les suspensions posteriors regulables amb precàrrega en 5 posicions.

El caràcter esportiu de l'S 400 també es veu reflectit en una estètica amb detalls específics. D'aquesta manera, el vaixell insígnia del model Xciting disposa d'un equip d'il—luminació full led format per les lums davanteres, diürnes i posteriors, motllures acabades en color gris setinat i uns atractius colors «Negre Fulgor» i «Blau Cosmos». No obstant això, el comportament dinàmic de l'Xciting S 400 no està renyit amb un elevat nivell de confort. La seva cúpula es pot ajustar en 5 nivells sense necessitat de recórrer a cap eina, i pot oferir la màxima protecció a tot tipus d'usuaris i en condicions de conducció d'allò més diverses.

També estrena un nou seient de dos nivells, que es caracteritza pel seu afilat disseny en la part davantera i permet una posició de les cames més natural i còmoda. La seva amplada, l'encoixinat o les generoses manetes laterals contribueixen de manera directa a optimitzar el confort de marxa dels dos ocupants.

En matèria d'emmagatzematge, l'Xciting S disposa d'una doble guantera davantera amb tancament electrònic i USB, cofre sota el seient per a un casc integral i alguns objectes afegits i llum de cortesia. Completa el seu equipament de sèrie un pràctic fre de mà.



Màxima connectivitat

Un dels punts forts de l'Xciting S 400 és la incorporació del sistema de navegació intel—ligent Noodoe Navigation, desenvolupat per la mateixa Kymco. Un dispositiu estrenat al model AK 55 i que permet connectar el telèfon intel—ligent al vehicle i integrar, entre d'altres funcions, el GPS en el quadre d'instruments digital.

Kymco ha anunciat l'arribada de l'Xciting S 400 als concessionaris per al proper mes de setembre.

Un reforç molt destacable per a la gamma i que s'estrena a un preu de venda al públic fixat en tan sols 6.399 euros, amb l'atractiu afegit d'incloure de sèrie l'assegurança obligatòria amb cobertura de robatori durant el primer any.