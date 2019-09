BMW X7, ambicions superiors

Enorme en tots els sentits. Així és el nou BMW X7, que amb més de cinc metres de longitud i dos d'amplada, permet gaudir d'un interior amb set places reals en un habitacle d'autèntic luxe dotat dels avenços més capdavanters en matèria tecnològica del mercat automobilístic. Aquest model impacta a primera vista, ja que combina unes dimensions prohibitives per a moltes places de garatge amb unes formes robustes. L'X7 té una longitud total de 5.151 mm, una amplada de 2.000 mm, una alçada de 1.805 mm i una distància entre eixos de 3.105 mm.

Les mastodòntiques dimensions exteriors del BMW tenen com a resultat un dels interiors més amplis i aprofitables de tot el mercat, amb tres files de seients per a set places individuals i un maleter de fins a 2.120 litres. Com en qualsevol BMW, la secció davantera de l'habitacle dóna prioritat al conductor, que troba tots els comandaments orientats cap a ell per millorar el seu abast i utilització. La configuració del quadre de comandaments s'ha basat en el concepte BMW Live Cockpit Professional, que destaca per la seva pantalla central i la instrumentació digital amb pantalles de 12,3''.

A la consola central es troben els iDrive Controller, el selector de marxes de la transmissió, el botó start /stop, els interruptors del Driving Experience Control, el fre elèctric d'estacionament i els comandaments per a la suspensió pneumàtica i els modes off-road opcionals.

D'altra banda, l'Intelligent Personal Assistant permet demanar-li coses al vehicle amb un llenguatge molt col—loquial tan sols dient abans «Hola BMW», o canviar el nom BMW per un altre que vulguem per personalitzar-lo. L'X7 gaudeix de l'assistent de marxa enrere que emmagatzema els moviments del cotxe cap a endavant per, quan se sol—licita, poder fer marxa enrere de forma automàtica fins a una distància de 50 m, dirigint l'automòbil exactament en la mateixa línia que quan es va moure cap endavant; l'únic que ha de fer el conductor és controlar l'accelerador, el fre i vigilar l'espai que envolta el vehicle.

La unitat de proves del BMW X7 corresponia al model Xdrive 40i, amb un motor gasolina de 6 cilindres en línia de 3 litres que desenvolupa 340 cv i 450 Nm de parell motor. Disponible amb motors dièsel i gasolina que van des dels 265 fins als 400 cv, l'X7 arrenca en 98.950 euros.