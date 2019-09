L'Autoescola FPC ja té a punt els vehicles per als canvis del nou examen de conducció

El temps passa i la tecnologia avança a gran velocitat, modelant la societat i la forma de viure de l'ésser humà. En la majoria dels casos, les novetats tecnològiques faciliten la vida de les persones i aconsegueixen així l'estalvi de temps i energia, entre altres coses. Aquests canvis vertiginosos afecten diferents sectors, entre ells el de la indústria de l'automòbil.

Gràcies als avenços del sector automobilístic, els vehicles més moderns compten amb nous sistemes de seguretat per evitar accidents i facilitar algunes funcions bàsiques de conducció. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha tingut en compte aquests avenços i ha decidit adaptar els seus exàmens als nous temps. Així, des d'aquest 15 de setembre, Trànsit permet l'ús d'aquests mecanismes en els exàmens de conduir pràctics.

D'aquesta manera, si el cotxe compta amb una sèrie de sistemes que faciliten la conducció, l'alumne que es presenta a l'examen serà lliure d'utilitzar-los.

En aquest sentit, l'Autoescola FPC ja disposa d'una flota de vehicles d'aprenentatge moderns i plenament adaptats a les noves possibilitats plantejades per la DGT. Per exemple, si el vehicle compta per defecte amb un sistema que facilita la sortida en pendent, podrà utilitzar-se en la prova.

Un dels punts més temuts per molts pretendents a conductors arriba en el moment d'aparcar. Són diverses les tècniques que els professors d'autoescola assagen amb els alumnes perquè, arribat el moment, puguin aparcar sense massa problemes, cenyint-se al pla entrenat amb el seu tutor. Però, amb els cotxes que compten amb càmeres de marxa enrere, 360 graus o sensors d'aparcament, com és el cas del parc de vehicles d'Autoescola FPC, aquest problema pot estar a prop d'arribar al final.



Altres dispositius que poden oferir ajuts extra durant l'examen

Càmeres 360 graus

Càmeres de marxa enrere

Sensors d'aparcament

Alerta de trànsit creuat (RCTA)

Sistema de frenada d'emergència (AEB)

Activació automàtica de llums i parabrises

Sistema d'ajuda de sortida en pendent

Avís de frenada d'emergència (EDB)

Sistema Start-Stop

Sistema de detecció de fatiga

