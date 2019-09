Renault Captur, el referent es renova

L'any 2013 arribava al mercat el Renault Captur, com una de les propostes del segment SUV més interessants del mercat. Gairebé 7 anys després, i amb 1,2 milions d'unitats venudes, la percepció inicial ha quedat totalment confirmada. Renault, conscient de l'èxit del seu model, ha apostat per un disseny continuista per a la segona generació d'aquest tot camí, però ha incorporat una sèrie de canvis que el fan encara més interessant.

L'exterior del nou Captur 2020 disposa d'una graella més ampla, uns fars amb tecnologia led i una signatura lumínica en forma de C que s'adapta a la de la resta de la gamma i unes noves llantes de fins a 18 polzades. A més, el disseny dels fars posteriors, les proteccions de la carrosseria o un total d'11 colors -tres dels quals són nous- li donen un aspecte molt més atractiu i purament SUV.

Però de la mateixa manera que amb el seu model germà, el Clio, l'autèntica revolució la trobem al seu interior. No només millora la qualitat dels materials, sinó que ara equipa un quadre d'instruments digital d'entre 7 i 9,3 polzades o una pantalla central d'entre 7 i 10,2 polzades que, a més, disposa d'un complet sistema d'infoentreteniment Renault EASY LINK amb connectivitat amb Apple Car Play i Android Auto.

D'altra banda, la dotació en matèria de seguretat també és revolucionària, amb elements com l'assistent de frenada d'emergència amb detecció de vianants i ciclistes, el control i limitador de velocitat, el reconeixement de senyals, l'alerta de canvi involuntari de carril o trànsit creuat, la càmera perifèrica de 360º, l'assistent de trànsit creuat... elements que el situen directament com un dels rivals més durs del competit segment SUV.



4 motors i un híbrid endollable

La gamma de motors del Captur disposa de quatre opcions diferents. En gasolina el motor d'accés és un TCe d'1.0 litres i 100 CV de potència, seguit per un TCe d'1.3 litres i dues potències: 130 o 155 CV. Pel que fa al dièsel, el motor 1.5 Blue dCi també està disponible en dues potències, però en aquest cas ho fa amb 95 i 115 CV. Les transmissions són manuals de cinc o sis velocitats i automàtiques EDC amb doble embragatge i set velocitats. Finalment, l'any 2020 se sumarà una versió híbrida endollable anomenada E-TECH i que disposarà d'un motor gasolina 1.6 i dos motors elèctrics amb 45 km d'autonomia en mode elèctric.