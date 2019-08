Piaggio MP3 300 HPE, moderna i esportiva

Piaggio continua revolucionant el món de la mobilitat urbana, ara amb la presentació d'una nova versió del seu escúter de tres rodes, l'MP3 300 HPE. Un vehicle compacte, esportiu i dinàmic que es pot conduir amb el carnet de cotxe i que ofereix el nivell de confort més alt del segment dels escúters GT.

Amb un disseny modern i esportiu, l'MP3 300 HPE combina una part davantera agressiva amb una part posterior més fluida i estilitzada, de manera que aconsegueix unes línies estructurals fines i lleugeres. Al centre hi ha el far doble amb llums diürns led d'alta eficiència, mentre que a la part posterior s'integra un grup òptic de tipus led amb un disseny modern i refinat.

El seient que té és bastant còmode, ja que permet un suport fàcil i segur a terra i, a més, garanteix al conductor un suport lumbar adequat. Alhora, la posició del passatger també és molt còmoda i relaxada. El Piaggio MP3 300 HPE ofereix sota el seient un compartiment ampli per emmagatzemar còmodament dos cascos de tipus jet. El quadre d'instruments disposa d'una moderna instrumentació, formada per un panell digital multifunció que mostra els indicadors de consum, la velocitat mitjana i la màxima, l'autonomia, el temps de viatge, la temperatura ambient amb alarma de gel, el rellotge, l'hodòmetre i l'indicador de voltatge de la bateria. Per sobre de la instrumentació, l'MP3 300 HPE equipa una entrada USB per carregar el mòbil o qualsevol altre dispositiu habilitat. La nova gamma Piaggio MP3 300 HPE disposa de dos acabats diferents: l'MP3 300 HPE i l'MP3 300 HPE Sport. Pel que fa a la versió HPE, està disponible en els colors negre metal—litzat i plata mat. Les rodes són de cinc radis de color negre mat i el seient està fabricat amb doble revestiment.

Per la seva banda, l'HPE Sport presenta molts detalls acabats en color negre mat. Les molles dels amortidors davanters i posteriors estan pintades en color vermell per subratllar l'esportivitat del model. De fet, aquest color també està present en un dels cinc radis dobles de les llantes acabades en negre mat, i en la costura del seient. Aquesa versió està disponible en colors diferents: blanc pastel, gris pastel brillant i negre mat.

El Piaggio MP3 300 HPE incorpora l'última evolució del motor Piaggio monocilíndric de 300 cc, 4 temps, 4 vàlvules i refrigeració líquida i controlada electrònicament. Aquest propulsor li permet aconseguir una potència màxima de 24,6 cavalls i 24,5 Nm de parell màxim.

En termes de seguretat, l'MP3 300 HPE també destaca positivament, ja que incorpora de sèrie el sistema antibloqueig de frens ABS integrat amb el control de tracció ASR, que garanteix la màxima seguretat i evita que la roda posterior patini sobre superfícies complicades. A més, el sistema ABS de tres canals evita que les rodes es bloquegin en les frenades, de manera que assegura en tot moment el control de la moto.

Respecte a l'equipament, el nou Piaggio MP3 300 HPE inclou de sèrie la plataforma multimèdia Piaggio Mia, que permet que el conductor connecti el telèfon mòbil al sistema electrònic de bord per transformar-lo en un instrument multifunció. Gràcies a aquesta plataforma multimèdia es poden consultar mapes, rutes i trobar estacions de servei o punts d'interès.