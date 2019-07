Kymco People S 125, la versatilitat d'un «roda alta»

Les tendències que envolten la mobilitat urbana s'han situat al sector dels escúters en un escenari immillorable. Mentre polítics i administracions s'encarreguen de demonitzar els cotxes i, més concretament, el dièsel, s'obliden d'un factor clau per agilitzar el trànsit de les cada vegada més congestionades ciutats com és la moto de baixa cilindrada. I aquí és on la Kymco People S 125 fa acte de presència.

La marca d'origen taiwanès ha apostat de manera clara per la seva gamma de models de roda alta amb la incorporació d'aquest model a la seva sèrie de 16 polzades, fins fa uns mesos formada pels Agility City i Miller. Un catàleg en el qual l'escúter People S se situa a la part més alta, proporcionant uns clars valors afegits en matèria d'imatge, acabats i tecnologia, sense oblidar-se del gran públic al qual va dirigit. I és que, amb un preu que no supera la barrera dels 3.000 euros, el People S 125 es pot qualificar com una de les alternatives més interessants del seu competit segment.

Kymco ha posicionat de manera clara al People S entre els models premium del mercat del vuitè de litre. Una acurada imatge i uns destacables nivells d'acabat el doten d'una elegant i alhora tecnològica presència. D'aquesta manera, els diversos elements cromats, l'encertada combinació dels seus quatre colors de carrosseria o els entapissats del seient disponibles es combinen amb detalls tecnològics i innovadors, com la il—luminació "full led" tant en el far principal i en els intermitents davanters com en el pilot posterior.

El People S 125 equipa el motor de 4 vàlvules emprat en el nou Like 125, caracteritzat pels seus baixos nivells d'emissions i de sonoritat. Una eficient unitat adaptada a les actuals normatives mediambientals i fins i tot a la futura Euro 5, vigent a partir de l'any 2020. Amb 11,28 cv de potència i un parell 10,4 Nm a 7.000 rpm, mostra un destacable rendiment per a un pes de 130 kg. A més, una longitud que amb prou feines supera els 2 m, els 800 mm d'altura del seient i una àmplia i plana plataforma per als peus li proporcionen una agilitat i facilitat de conducció excepcionals. Pel que fa al consum de combustible, Kymco anuncia una mitjana de 3 litres cada 100 km.



Més capacitat de càrrega

Un dels factors més rellevants del desenvolupament del People S 125 ha estat centrar-se a obtenir la major practicitat. Una premissa que necessàriament va lligada a la capacitat de càrrega i l'agilitat en tot tipus de traçats urbans i interurbans. Amb un nou disseny del xassís i subxassís posterior, i amb la reubicació de diversos components, els enginyers de Kymco han aconseguit un notable equilibri entre funcionalitat i comportament dinàmic.



Així doncs, el People S 125 disposa d'un espai sota el seient amb capacitat per guardar un casc integral i altres elements, a més de gaudir d'un pràctic panell extraïble de 6,5 litres de volum on guardar objectes més petits i fins i tot poder connectar un Smartphone en una presa USB. A l'escut frontal disposa d'una guantera en la seva part esquerra, un ganxo per a bosses i una segona connexió USB al costat del contacte.

En definitiva, una opció a tenir en compte per a tots els que busquin un mètode còmode, ràpid i econòmic per als seus desplaçaments diaris, amb un preu de 2.988 euros en el qual s'inclou l'assegurança amb cobertura de robatori.