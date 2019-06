Toyota Camry hybrid, ja en pre-venda a Espanya

Arriba al mercat espanyol un dels models més carismàtics, amb més història i de més èxit del món de l'automòbil. Ja és possible accedir a Espanya, en prevenda, a la vuitena generació del Toyota Camry, una berlina híbrida d'imatge elegant i distingida que en els seus gairebé 40 anys d'història ha conquistat a clients de tot el món, amb més de 19 milions d'unitats venudes en més de 100 països.

El nou Toyota Camry hybrid amplia la ja de per si extensa oferta de models híbrids elèctrics autorrecargables de Toyota a Espanya, que amb el novè model propulsat amb la tecnologia Toyota Hybrid entra de ple en un nou segment del mercat, el de berlines de mida mitjana-gran, segments D / E.

Així, Toyota té ja presència amb els seus híbrids elèctrics en tots els segments més rellevants del mercat, d'urbans i utilitaris amb Yaris hybrid i compactes amb Corolla hybrid passant per SUV amb Toyota C-HR hybrid i RAV4 hybrid, monovolums amb Prius + hybrid i berlines amb Prius hybrid i el nou Camry hybrid.

Camry hybrid ofereix, a més d'un disseny proper al de les berlines de representació, dues característiques que el fan únic entre la seva competència: la nova plataforma TNGA-K, desenvolupada a parir de la Toyota New Global Architecture (TNGA), i el nou motor híbrid 2.5 Dynamic Force de 160 kW / 218 CV, el mateix que munta RAV4 hybrid.

La plataforma TNGA-K ha permès dotar Camry hybrid d'una gran batalla, perquè la seva resposta a la carretera sigui excel·lent, amb gran aplom i màxim confort per als seus ocupants. Per la seva banda, el nou sistema de propulsió híbrid elèctric de 218 CV garanteix màxima eficiència i potència de sobres per aconseguir unes prestacions excel·lents. El motor Dynamic Force de Camry hybrid va associat a una transmissió seqüencial Shiftmatic que permet al conductor "canviar de marxa" mitjançant la palanca muntada a la consola, com en un canvi automàtic de sis velocitats convencional.

Camry hybrid se situa com a líder indiscutible del seu segment tant en consums com en emissions, homologant únicament 5,3 l / 100 km i 119 g / km de CO2, segons la norma WLTP. Amb aquestes xifres i el seu comportament refinat i confortable, Camry hybrid és la millor opció per a llargs trajectes per carretera i autovia.

Igual que la resta de models híbrids de Toyota, el nou Camry hybrid presenta una sèrie de beneficis i avantatges associats a l'Etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit (DGT), podent circular en episodis per alta contaminació i accedir a Madrid Central sense restricció , obtenir una rebaixa del 50% en el Sistema d'Estacionament Regulat (SER) de Madrid i descomptes en determinats peatges o reducció d'impostos en algunes ciutats i autonomies.

Gamma i preus

El nou Camry està disponible en tres acabats diferents: Business, Advance i Luxury. El primer d'ells és el més enfocat a clients de flotes, el segon és el més equilibrat de la gamma pel que fa a preu-equipament i el tercer és el que converteix Camry hybrid en una berlina de representació, amb elements dignes dels millors models premium.

Des del acabat Business són de sèrie elements com càmera de visió posterior, climatitzador bi-zona, fars LED, sensors de llum, pluja i aparcament davanters i del darrere, llandes d'aliatge de 17 polsades, sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil de 7 polsades, quadre d'instruments amb pantalla TFT de 7 polsades i Toyota Safety Sense, el conjunt de sistemes de seguretat i ajuda a la conducció de Toyota.

La versió Advance també compten amb fars antiboira LED, passos de porta en alumini, un altre tipus de llantes d'aliatge, de 18 polsades, i sistema multimèdia Toyota Touch 2 & GO amb pantalla tàctil de 8 i navegador.

Per la seva banda, aquells clients que optin per l'acabat Luxury tindrà a la seva disposició a més seients davanters amb calefacció, seients posteriors reclinables elèctricament amb reposabraços central que permet gestionar diferents elements gràcies al panell de control multifunció que incorpora, Head-Up Display, Sistema Intel·ligent d'Assistència al Aparcament (SIPA), carregador sense fil de smartphones, climatitzador tri-zona, tapisseria de pell en negre o beix i dos sistemes de seguretat afegits a Toyota Safety Sense: Alerta de Trànsit Posterior amb Assistent de Frenada i Detector de Angle Mort.

El nou Camry hybrid es comercialitza en vuit colors diferents: Blau Cobalt, Blanco Classic, Blanc Perlado, Basalt Metal·litzat, Bronze Platí, Negre Cosmo, Plata i Vermell Emoció.

La Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya, que està representada a l'Alt Empordà per Noumóvil, ja admet comandes del nou Camry hybrid, que es comercialitza des de 32.300 € o per 285 euros al mes amb Toyota Complet, nou programa de finançament i serveis afegits de Toyota Espanya que suposa 4 anys de garantia, 4 anys de manteniment i primer any d'assegurança a tot risc.