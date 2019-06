Volvo S60, una conducció diferent

En un mercat on les berlines cada vegada perden més ter-reny en favor d'altres carrosseries, Volvo fa un cop sobre la taula amb l'S60, un vehicle que completa la sèrie 60 i que sorprèn amb una línia que disposa d'un marcat caràcter dinàmic i molta esportivitat.

Són molts els detalls que destaquen a l'exterior del Volvo S60. La mitologia nòrdica deixa la seva empremta en la signatura lumínica, que recorda al martell de Thor. Aquest tret diferencial atorga al frontal un caràcter especial, que s'arrodoneix en una gran calandra davantera. Els marcats nervis laterals accentuen el seu vessant més esportiu, i els seus 4,76 metres de llarg no són obstacle per aconseguir unes bones sensacions de conducció. Un altre aspecte destacat és la seva distància entre eixos, que amb 2.872 mm permet als passatgers disposar d'un gran espai.



A la part posterior destaquen les sortides d'escapament, amb un marc cromat sota un faldó amb una defensa que aporta una dosi d'esportivitat que es torna addictiva. La signatura lumínica posterior també marca estil i és fàcilment identificable quan es circula per la carretera. La porta posterior permet accés a un bon maleter de 442 litres.

Interiorment el nou Volvo S60 és molt còmode i, un cop més, ressalta el seu disseny escandinau. Quan et poses als comandaments del volant és molt fàcil adaptar-te al vehicle. El seient s'ajusta perfectament al cos, el que permet una conducció còmoda. Tots els botons estan a l'abast de la mà, i la pantalla de dotze polzades aplega tota la informació i un navegador que facilita la conducció.

Adéu al dièsel

Amb el nou S60 la marca deixa d'oferir el motor dièsel per primer cop en aquest model. Per aquest motiu disposa de tres alternatives de gasolina; una de 190 cv (T4), una altra de 250 cv (T5) i una versió híbrida endollable amb 303 + 87 cv. Totes elles amb caixa automàtica i equipades amb lleves al volant. Un cop en marxa, el nou Volvo S60 sedueix ràpidament. La resposta és àgil i ràpida, i les lleves inciten a jugar amb una caixa molt ràpida. Inclou molts assistents a la conducció que incrementen la sensació de seguretat.

Hi ha dos acabats, el bàsic Inscription i el més esportiu, l'R-Design, amb uns preus que parteixen dels 43.450 euros fins als 61.425 euros de l'híbrid endollable.