Tradició i modernitat comparteixen els 100 anys de Citroën a Interfren

Interfren, el concessionari oficial Citroën de Figueres, ha celebrat aquest dijous la festa del centenari de la marca, fundada a França el 1919. Centenars de clients i amics de l'empresa empordanesa han participat d'una festa ​que ha tingut com a ingredient principal l'exposició de diversos vehicles emblemàtics de la història de la factoria dels dos chevrons.

La celebració ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa Agnès Lladó, el vicealcalde Pere Casellas i diversos regidors del govern municipal que han volgut fer costat a la família Pairó Santaló en un moment tan especial. La vetllada ha estat amenitzada per Ràdio Cassette Nigth amb Josep Serra i Carles Pujol.

Marcel Pairó, gerent d'Interfren, ha agraït "la col·laboració de les persones que ens han cedit els vehicles històrics per a una ocasió tan destacada per als més de trenta-cinc anys de la nostra empresa i el centenari d'una marca de referència mundial com és Citroën".

La celebració inclou una promoció especial de cent vehicles de tota la gamma actual de Citroën que la marca ofereix als clients d'Interfren per a compartir el segle d'història de l'empresa fundada per André Citroën el 1919.