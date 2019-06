Toyota HYBRID AWD-I, més tracció i menys consum

Diversos estudis al mercat europeu han demostrat que els sistemes de seguretat són cada dia més importants i estan més ben valorats pel consumidor. I sense cap mena de dubte, la tracció integral és un dels exponents més grans en la seguretat d'un vehicle, ja que permet gaudir d'una elevada capacitat de tracció en situacions de poca adherència.

El problema és que, en la majoria de casos, els elements mecànics necessaris per gaudir d'una tracció integral augmenten el pes i el consum dels vehicles que l'incorporen. Un fet que no passa amb la nova tecnologia Hybrid AWDi, el sistema de tracció 4x4 de Toyota que incorporen els seus models híbrids RAV4 i Prius.



Més potència i adherència

Aquest sistema està format per un motor elèctric de 7,2 cv de potència i 55 Nm de parell motor, acoblat a l'eix posterior del vehicle. El propulsor elèctric actua de forma automàtica i immediata quan els sensors repartits pel cotxe detecten una pèrdua de tracció a les rodes del darrere. A més, pot intercanviar el parell entre una roda o l'altra en funció del lliscament de les mateixes, per tal d'aconseguir la millor adherència possible, fins i tot en les situacions de conducció més complicades.

En el cas del nou RAV4 Hybrid AWD-i, ja disponible al mercat espanyol des de 33.800 euros, el sistema es combina amb la motorització Dynamic Force de 2.5 litres i 222 cv -4 més que la variant de tracció davantera-. Amb aquesta combinació s'aconsegueixen notables avantatges: un menor consum de combustible en entorns urbans, un funcionament més silenciós a gran velocitat i una millor tracció sobre paviments lliscants, ja que s'aconsegueix fins a un 30% més de parell a les rodes posteriors, amb un rendiment clarament millor. A més, el sistema de tracció total intel·ligent pot distribuir el parell entre l'eix davanter i el posterior en una relació d'entre 100:0 i 20:80.



Més eficàcia

Amb aquesta nova variant 4x4 s'ha introduït al gestor de modes de conducció l'opció Trail, que se suma a les ja existents Normal, Eco i Sport de les versions de tracció davantera. Aquesta nova opció garanteix la millor adherència i control possibles en superfícies de baixa adherència, ja que s'activa un autoblocant electrònic que pot frenar la roda que gira lliurement i enviar el parell motor a la roda que sí està tocant el terra. El mode Trail es desconnecta quan el sistema identifica que el vehicle circula per una zona d'adherència convencional.

Per comprovar la seva eficàcia, Toyota ens va citar a la pista de neu tancada del Centre Comercial Madrid Xanadú. Amb diverses unitats hybrid AWD-i dels models RAV4 i Prius, vam ascendir el pendent completament nevat fins a aconseguir un desnivell del 17% en la seva zona més complicada.

Tots dos models van completar el recorregut sense cap dificultat, malgrat no disposaven pneumàtics d'hivern -de fet, equipaven unes gomes all season de la marca japonesa Bridgestone. Si el sistema hybrid AWD-i de Toyota va ser capaç de respondre a una prova tan extrema, no ens queda cap dubte de la seva eficàcia i la seguretat que pot arribar a oferir als usuaris en carretera oberta.



Tecnologia accessible

El nou RAV4 hybrid AWD-i, de la mateixa manera que la variant de tracció davantera, es comercialitza amb un total de cinc acabats: Business, Advance, Advance Plus, Feel! i Luxury. Des de la versió d'accés, aquest model ja disposa de la tecnologia més avantguardista en apartats com ara la seguretat, l'infoentreteniment, la connectivitat i l' ajuda a la conducció.

Com esmentàvem a l'inici, en la seva versió més accessible, el RAV4 hybrid AWD-i està disponible des de 33.800 euros, incloent totes les campanyes promocionals i un descompte extra de llançament de 1.000 euros de Toyota.

A més, la marca japonesa posa a disposició dels clients interessats en aquest model el nou programa de finançament i serveis afegits de Toyota Espanya, que inclou el sistema de navegació (GO), 4 anys de garantia, 4 anys de manteniment gratuït i un primer any d'assegurança a tot risc, tot per una quota mensual de tan sols 305 euros.