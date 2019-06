Suzuki GSX-S750 A2, per a tots els públics

El segment de les naked de cilindrada mitjana s'ha convertit en el principal protagonista del mercat de les dues rodes. Una proposta de mobilitat en què es combina esportivitat, disseny i polivalència, i amb el qual les principals marques del sector han aconseguit captivar usuaris de tots els tipus.

En aquest escenari irromp amb força la «nova» Suzuki GSX-S750, homologada per al carnet A2. I diem nova perquè, tot i compartir la pràctica totalitat de característiques de la seva germana gran d'idèntic nom i 114 cv, disposa d'un motor de desenvolupament específic per poder situar-se a l'abast dels usuaris que tenen el permís A2.

D'aquesta manera, la marca japonesa apropa al gran públic la seva reeixida esportiva, gràcies a un motor de 95 cv homologat per al mercat europeu que, amb els ajustos necessaris, pot limitar la seva potència fins als 47,5 cv que marca la normativa. Una maniobra més que encertada, ja que possibilita l'entrada al mercat de les esportives tant de nous usuaris provinents de cilindrades inferiors com d'aquells que volen tornar a la moto sense unes pretensions dinàmiques exagerades.

No obstant això, la GSX-S750 A2 es presenta com una de les opcions amb més lògica per a un ampli ventall de motards. Aquest model destaca per la seva part cicle amb una suspensió davantera de forquilla invertida KYB amb amortiment hidràulic, discos de frens lobulats als dos eixos (doble disc de 310 mm i 4 pistons davant) i pneumàtics en mesura 120/70 ZR17 M a la roda davantera i 190/55 ZR 17 M/C a la posterior. A més, gaudeix d'una còmoda posició de conducció i el seu seient està situat a només 820 mm d'altura, amb la qual cosa la seva utilització resulta molt còmoda per a un ampli ventall de conductors.

A més, aquest model està recolzat per una completa dotació tecnològica que inclou un dispositiu de control de tracció que, quan s'activa, permet triar entre tres modes de conducció o la funció Low RPM Assist, que incrementa lleugerament les revolucions en arrencar i evita que el motor es cali.

Les primeres unitats de la GSX-S750 A2 ja han arribat als concessionaris de la xarxa oficial Suzuki amb un preu promocional de 8.699 euros fins al proper 30 de juny, i que inclou les despeses de matriculació i assegurança gratuïta durant un any per a majors de 24 anys.