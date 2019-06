Honda X-ADV, les dues rodes més polivalents

De la mateixa manera que al mercat de l'automòbil amb el segment dels tot camins o SUV, el sector de la moto ha desenvolupat la seva proposta de mobilitat, caracteritzada per la polivalència sota un enfocament de caràcter tot ter-reny. En aquest sentit, amb l'arribada de la X-ADV Honda va donar un cop d'efecte en el món dels escúters d'alta cilindrada. La seva elegant i, alhora, aguerrida estètica, juntament amb el seu enfocament aventurer, l'han convertit en un espècimen únic, que a més rebia l'any passat una sèrie de millores en el seu renovat catàleg.

En primer lloc, al motor de la X-ADV, un bicilíndric en paral·lel de 745 cc, se li ha augmentat el tall d'injecció en 7.500 rpm, que permet aprofitar les prestacions a un règim de revolucions més elevat de forma natural. A més, ara disposa d'una versió de 35 kW per als titulars del carnet A2. Una variant que pot convertir-se fàcilment a la versió Full Power en un concessionari Honda, de la mateixa manera que aquesta última pot equipar el kit de limitació.



Control de Parell

La X-ADV també s'ha reforçat amb el Control de Parell Seleccionable Honda (HSTC) amb dos nivells d'actuació: el primer permet un cert spinning de la roda posterior -per exemple, sobre grava o terra- mentre que el segon, el qual actua per defecte en arrencar, proporciona una tracció que inspira confiança sobre ferms lliscants. Per passar al nivell 1 cal activar el botó de la part esquerra del manillar, i per desactivar-lo cal mantenir premut el mateix botó. Més fàcil impossible.

Finalment, l'elogiada transmissió de doble embragatge DCT d'Honda incorpora com a novetat l'interruptor «G». Si el premem s'activa un canvi de marxes més directe per millorar la tracció a la roda posterior en conducció tot terreny. Una alternativa de notable eficàcia si optem per sortir de l'asfalt i circular per pistes, tal com vam poder comprovar amb la unitat de proves de la marca.

Aquesta nova funció es suma als ja existent modes automàtics D, S i el manual MT. A més, cal recordar que l'alternativa automàtica S, de caire més aviat esportiu, gaudeix de fins a 3 nivells de prestacions per adaptar-se a les preferències del conductor en cada moment. Disponible en cinc colors, dels quals el vermell Chromosphere Candy es presenta com a novetat, la X-ADV té un preu de partida d'11.800 euros.