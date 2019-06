Citroën gamma SUV, pràctics, confortables i aventurers

Coneixedors de la multitud i dificultat dels camins i pistes que caracteritzen el desert de Tabernas d'Almeria, on hem rodat i provat infinitat de tot terrenys -autèntics, dels que a més de la tracció total també tenen reductora-, vam rebre amb sorpresa la invitació de Citroën per rodar-hi i posar a prova la seva gamma SUV i el seu sistema Grip Control.

«Que valents», vam pensar, perquè cal ser-ho per ficar-se per aquests llocs amb uns C3 i C5 Aircross que, per molt bonics que resultin, no hem d'oblidar que són vehicles amb tracció davantera. «Triaran rutes senzilles, no es complicaran gaire», concloem. Res més lluny de la realitat...

Quan sortíem de l'aeroport d'Almeria per prendre carreteres secundàries i arribar a l'autovia, el nostre escepticisme anava en augment. El C3 Aircross que conduíem, amb el motor dièsel de 120 CV i el canvi automàtic EAT6 -combinació molt recomanable però fins ara no disponible-, recorria silenciosament i confortable l'autopista. Amb el nou mode Sport del seu canvi connectat disposàvem de bona acceleració i avançàvem alegrement... però l'itinerari ens desviava per un camí. Comença la festa. Seleccionem el mode Tot Camí a la ruleta del Grip Control –disposa de tres posicions més: asfalt, sorra, neu o ESP OFF– instal—lada molt accesiblement a la consola central, davant de la palanca de canvis, i augmentem el ritme amb la intenció de comprovar la seva capacitat de tracció sobre camins amples, força plans i amb molta grava i pedretes.

El C3 Aircross ens transmet seguretat i confiança en aquestes compromeses condicions, mostrant molta noblesa de reaccions quan entrem passats en algun revolt. Sense adonar-nos-en, el camí es va estrenyent i trencant, i comencen unes pronunciades pujades i baixades, amb diversos trams de sorra al nostre pas. Doncs sí que són valents, aquests nois de Citroën, pensem, mentre la generosa distància a terra i el bon diàmetre de les rodes eren suficients per sortejar totes les dificultats. Arribem a situacions en què molt pocs usuaris d'aquest compacte i espaiós SUV s'atrevirien a transitar. Vam poder comprovar com tan sols era necessari girar la ruleta del Grip Control del C3 Aircross per afrontar amb solvència zones de sorra o fang, i trobar la tracció necessària en tot moment.

El C3 Aircross està disponible amb quatre complets nivells d'acabat (Live, Feel, Shine i Origins), tres motoritzacions de gasolina (amb potències de 82, 110 i 130 CV), dues de dièsel (de 100 i 120 CV) i canvis manuals, i també amb el molt millorat automàtic de 6 velocitats EAT6 aparellat al 120 CV dièsel o el 110 de gasolina. El seu preu és bastant ajustat, ja que arrenca en uns interessants 14.650 euros –amb promocions i sense finançament– i arriba als 23.550 euros del 120 CV dièsel, automàtic i en acabat Shine.

Tot seguit va ser el torn del seu germà gran, el C5 Aircross. En aquesta ocasió el propulsor seleccionat per la marca era el gasolina de 180 CV associat al canvi automàtic de 8 velocitats EAT8. La diferència de mida és notable, de manera que aquest C5 Aircross resulta comodíssim fins i tot abans d'arrencar, ja que gaudeix de 5 espaiosos seients individuals especialment dissenyats per resultar molt confortables. Un cop en marxa, destaca el seu bon aïllament, amb un baixíssim nivell sonor i una total absència de vibracions. La tecnologia aplicada per Citroën, que en el seu model estrella inclou una infinitat d'ajudes electròniques a la conducció, disposa també d'una suspensió amb amortidors progressius i hidràulics i de la major distància al terra de la categoria, amb 230 mm. Les seves rodes de 720 mm de diàmetre el fan fins i tot més apte per a la conducció off-road que el seu germà petit, i a més, el C5 Aircross afegeix un útil control de descens electrònic al Grip Control, de manera que la confiança amb la qual acabem movent-nos s'assembla a la d'un vehicle de tracció total.

El model francès mostra un elevadíssim confort de marxa, però a més destaca pel seu generós espai interior, semblant al d'un monovolum, i pel maleter més gran del segment, amb una capacitat de 720 litres que poden arribar fins als 1.630 si abatem els seients i els fem lliscar. En aquest sentit, la seva modularitat interior és extraordinària, i permet al C5 Aircross gaudir d'un total de 81 configuracions diferents.

Disponible en quatre completíssims nivells d'acabat (Start, Live, Feel i Shine), el C5 Aircross està disponible amb dos motors de gasolina de 130 i 180 CV i dos de dièsel amb idèntiques potències, a més de la caixa de canvis manuals de 6 velocitats o l'automàtica de 8 EAT8. De la mateixa manera que ens trobem en el cas del C3 Aircross, els seus preus són bastant continguts i arrenquen en uns ajustats 21.350 euros, que poden arribar fins als 36.249 euros.