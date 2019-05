Gamma Seat TGI, l'alternativa més eficient

L'aposta per la tecnologia híbrida de Gas Natural Comprimit de SEAT va madurant. Als models que ja disposaven d'aquesta solució -Ibiza, León i Mii- s'hi suma ara el petit Arona, que d'aquesta manera es converteix en el primer 'SUV' del mercat que disposa d'aquest tipus de gas com a combustible. A més d'aquesta novetat, la gamma GNC s'enriqueix amb una altra possibilitat més potent, en aquest cas per al compacte León, que rep un nou motor de 130 CV, disponible amb les dues carrosseries de cinc portes i familiar. Però les novetats no s'acaben aquí, ja que tant l'Ibiza com l'Arona incorporen un altre tanc de gas suplementari que els permet superar els 400 quilòmetres d'autonomia GNC - 500 quilòmetres el León.



UNA XARXA EN CREIXEMENT

La xarxa de gasineres abasta 65 punts públics al nostre país, amb una previsió de superar els 100 durant aquest any. I el millor és que no només l'augment dels sortidors de GNC s'està produint a les ciutats més importants, sinó que també s'estan instal·lant a les principals carreteres del país, de manera que es donarà major cobertura a aquest tipus de vehicles en trajectes llargs. De les 46 capitals de província, 21 ja tenen una gasinera dins de la ciutat o en un radi menor de 30 quilòmetres.

I és que el mercat d'aquest tipus de mobilitat està creixent gràcies a l'empenta dels vehicles comercialitzats amb l'etiqueta 'ECO'. A més, el segment al qual pertanyen el compacte Ibiza i el 'SUV' Arona ha crescut ni més ni menys que un 81% durant el passat exercici. L'avantatge per a la marca és que, precisament, l'Ibiza ha estat el model més venut de la seva classe a Espanya al llarg del 2018 i l'Arona el segon dins dels 'SUV' urbans. Per la seva banda, el León segueix el seu ritme imparable de matriculacions, sent el vehicle més venut a Espanya el passat 2018 i ocupant el segon lloc en el que portem de 2019.



UNA TECNOLOGIA QUE CONVENÇ

És un fet lògic, perquè els usuaris han començat a percebre les virtuts d'aquest tipus de mecàniques mixtes de gasolina i GNC en vehicles que tenen un cost d'adquisició similar al de la mateixa carrosseria i amb motor convencional gasolina o dièsel. Un cotxe híbrid GNC emet al voltant d'un 25% menys de CO2 respecte a l'equivalent de gasolina i fins a un 75% menys de NOx respecte a un dièsel. A més dels avantatges fiscals i d'utilització -entrada lliure a les grans ciutats en episodis d'alta contaminació, aparcament gratuït, circulació per carrils BusVAO, etc.-, aquesta configuració suposa un cost per quilòmetre realitzat molt interessant: un 50% menys que el mateix en gasolina, un 30% menys que en dièsel i un 10% menys que en GLP -també de gas, però licuat-. Però el més interessant és que resulta un 25% més econòmic que un híbrid elèctric no endollable.

A més, aquests models de GNC es condueixen com un vehicle de motor convencional. Prioritzen la despesa de gas sempre que en disposin al seu dipòsit, oferint les mateixes prestacions que si utilitzessin gasolina. La transició entre combustibles no es nota i el conductor no ha d'anar seleccionant cap mode de conducció a la consola central: el calculador del cotxe és el que decideix. Quan els dipòsits de gas s'acaben -aquests estan reforçats i disposen de vàlvules de descàrrega per garantir la màxima seguretat-, el cotxe continua la seva marxa amb tota l'autonomia de gasolina d'un turisme convencional.



PER MODELS

El nou SEAT Arona TGI ofereix una autonomia en mode GNC de 410 quilòmetres. Està disponible en tots els acabats des de 20.160 euros i incorpora un motor de tres cilindres que desenvolupa 90 CV. El SEAT Ibiza TGI, per la seva banda, utilitza el mateix bloc propulsor del Arona TGI de 90 CV i es ven, també amb tots els acabats -inclòs el bonic FR- des de 18.340 euros. De la mateixa manera que en el cas de l' Arona, necessita menys de 3 euros per recórrer 100 quilòmetres.

El reeixit compacte León TGI evoluciona fins als 130 CV -abans 110 CV- amb un nou motor d'1,5 litres de cilindrada. També s'ofereix en tots els acabats i les dues carrosseries, i també s'afegeix a l'oferta mecànica la caixa de canvis DSG de set relacions. Amb aquesta combinació aconsegueix una autonomia GNC de 500 km –480 km amb canvi manual– i la seva despesa cada 100 quilòmetres és d'uns 3,20 euros. Es ven des de 24.940 euros per a la versió de cinc portes i des de 25.940 euros per al format ST familiar.

Finalment, el SEAT Mii Ecofuel amb propulsió GNC té un motor d'un litre amb una potència de 68 CV. Recorre 100 quilòmetres amb 2,7 euros i té un preu de partida de 14.800 euros.