ALDI torna a llançar la gamma Special amb més de 150 propostes gurmet
La meitat de les famílies catalanes fan les compres per a les seves celebracions nadalenques en supermercats i la marca pròpia guanya protagonisme a la cistella nadalenca
A principis de desembre, el Nadal ja se sent i cada vegada més famílies s’organitzen amb temps per evitar presses i aprofitar millors preus. Segons l’Informe sobre la compra d’aliments per a les celebracions nadalenques a Espanya d’ALDI, el 72% dels catalans adquireixen els productes per a les festes almenys amb una setmana d’antelació.
A l’hora de decidir què posar a la taula, els consumidors catalans valoren especialment la relació qualitat-preu (59%) i la qualitat dels productes (61%), factors clau en un moment de l’any en què es busca disfrutar sense excessos i trobar solucions que combinin sabor i comoditat.
L’Informe d’ALDI també revela que el supermercat es consolida com la primera opció per a les compres d’alimentació per a les celebracions nadalenques. Les famílies catalanes els prefereixen sobretot per la seva bona relació qualitat-preu (62%) i la varietat de productes (54%). Les marques pròpies també guanyen protagonisme: 7 de cada 10 llars catalanes hi opten, atretes pel seu preu competitiu (52%).
La gamma Special d’ALDI
En aquest context, la gamma de productes gurmet Special d’ALDI s’ha consolidat com una opció natural per als que busquen productes saborosos i accessibles. La seva evolució ho demostra: les vendes de la gamma han crescut un 64% en els últims tres anys, senyal que moltes famílies confien en aquesta línia com una manera de preparar les seves celebracions de manera pràctica i cuidada.
Special reuneix propostes pensades per fer més fàcils tant els àpats quotidians com els moments especials. Aquest any, ALDI amplia aquesta col·lecció, que ja supera els 150 productes disponibles a tots els seus supermercats a Espanya. Més de 120 costen menys de 5 euros i uns 60 no superen els 3 euros, fent possible organitzar menús complets amb qualitat prèmium a preus baixos.
La gamma arriba amb més de 50 novetats, dissenyades per inspirar tota mena de celebracions. Des de receptes clàssiques fins a propostes més originals, la col·lecció busca oferir opcions de qualitat accessible sense renunciar a un toc gurmet.
Novetats que inspiren totes les taules
Entre les incorporacions d’aquest any destaquen els aperitius i piscolabis, autèntics protagonistes de qualsevol reunió nadalenca. Special suma 12 nous formatges, que van des de clàssics com el cremós d’ovella fins a alternatives més sorprenents com el formatge de cervesa. Són propostes pensades tant per a paladars tradicionals com per als que disfruten descobrint nous sabors.
Una altra tendència que continua creixent és la dels plats preparats. L’Informe d’ALDI d’aquest any també reflecteix que cada vegada més famílies valoren solucions que permetin passar més temps junts i menys temps a la cuina.
La gamma Special manté una cuidada selecció de carns i peixos llestos per escalfar i consumir i incorpora propostes com el Brioix farcit de carn, una opció tendra i sucosa que facilita sorprendre sense complicacions. També destaca el Garró Special, disponible a la cervesa o amb sabor teriyaki, dues versions pensades per donar un toc especial als menjars festius sense llargues hores de preparació.
Un final dolç amb el toc molt Special
El toc dolç també té el seu espai Special. Panettones, coulants, pastissos de torró i el clàssic tronc nadalenc conviden a disfrutar de sobretaules llargues i tranquil·les. I entre els imprescindibles d’aquestes dates destaca el Tortell de Reis, el consum del qual s’avança cada vegada més. El Tortell de nata 100% d’ALDI arriba a més amb una recepta renovada que val la pena descobrir.
Perquè, al final, el realment Special no és només el que se serveix a la taula, sinó els moments que es comparteixen al seu voltant. Aquest Nadal, ALDI vol acompanyar les famílies catalanes perquè cada llar pugui celebrar-lo amb sabor, tradició i equilibri.
